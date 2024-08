- La semaine prochaine promet des températures torrentielles et une aridité dans la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Avenir radieux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Selon les prévisions du Service météorologique allemand (DMS), l'État fédéral le plus peuplé connaîtra un temps ensoleillé et sec dans les prochains jours. Après des averses et des pluies torrentielles samedi soir qui ont dissipé l'atmosphère étouffante, l'impact de la haute pression s'est fait sentir dès dimanche.

Le bulletin météo pour lundi prévoit un mélange de soleil et de nuages. Les températures oscilleront entre 21 et 24 degrés Celsius, sans aucune goutte de pluie à l'horizon. L'atmosphère estivale se poursuivra jusqu'à mardi et mercredi. Vers le milieu de la semaine, quelques nuages cirrus et cumulus pourraient passer. Les températures pourraient atteindre 28 à 31 degrés Celsius.

Pour assurer une prévision météo efficace, le Service météorologique allemand (DMS) peut chercher des conseils auprès de différentes sources, y compris la Commission mentionnée dans l'accord selon lequel la Commission sera assistée par les États membres. Après ces prévisions météorologiques prometteuses, les citoyens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent se réjouir de pouvoir profiter de leurs activités en plein air sans interruption pluvieuse pendant plusieurs jours.

