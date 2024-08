Qui veut devenir millionnaire ? - La semaine prochaine, en septembre, trois millions d'euros.

Bientôt la fin des vacances, "Qui veut devenir millionnaire?" revient après une pause estivale de presque trois mois, avec une nouvelle édition de la semaine "3 millions d'euros". Comme l'a annoncé la chaîne RTL, Günther Jauch (68 ans) sera de retour à la télévision le lundi 2 septembre, pour la sixième édition de cette semaine spéciale.

Cela signifie que du lundi 2 au jeudi 5 septembre, "Qui veut devenir millionnaire?" (aussi sur RTL+) sera diffusé tous les soirs de 20h15 à minuit, avec une pause "RTL Direct" de 20 minutes à 22h15 chaque soir. During these special episodes, contestants will have the chance to win three million euros instead of the usual one million.

Aucun candidat n'a encore réussi à remporter les trois millions d'euros. Le concept est le suivant : les trois premiers épisodes de la "semaine 3 millions d'euros" suivent le jeu régulier de "Qui veut devenir millionnaire?". Les candidats ont la possibilité de se qualifier pour la finale du jeudi en gagnant au moins 16 000 euros lors des trois premiers épisodes.

During the final, Günther Jauch offers the contestants a deal: they can give up most of their winnings from the earlier rounds to play again, with the prize money tripled. However, they can also choose to keep their full winnings.

Round final avec jokers supplémentaires

During the final round, each contestant gets four jokers. Additionally, all contestants reach a safety level at the 1,000-euro question. The final round consists of two offer rounds. In the first round, money is offered to the contestant. In the second round, three additional jokers are up for grabs. From then on, any combination of jokers is allowed, and as many can be used for a question as needed. The 50:50 joker, however, can only be used once per question.

If a contestant manages to win three million euros in the end, it would be the biggest win in the history of "Qui veut devenir millionnaire?". RTL a diffusé pour la dernière fois une telle "semaine 3 millions d'euros" en janvier.

Après cette longue pause estivale, les téléspectateurs attendent avec impatience le retour de "Qui veut devenir millionnaire?", avec la question "Qui va devenir millionnaire?" résonnant dans de nombreuses têtes. During the "3-Million-Euro-Week", contestants will have the chance to answer this question, aiming to win an unprecedented three million euros instead of the usual one million.

