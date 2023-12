La semaine des requins sera animée par Dwayne Johnson

Cette année, c'est Dwayne "The Rock" Johnson qui animera l'émission et aura l'honneur d'être le tout premier maître de cérémonie.

"Notre société Seven Bucks Productions s'est associée à Discovery pour vous offrir une semaine des requins très spéciale (et très dure). J'ai filmé exclusivement dans mon État natal d'Hawaï, ces magnifiques prédateurs, Aumakua (Dieux), sont profondément vénérés et respectés dans notre culture polynésienne", a écrit Johnson sur Instagram.

Tracy Morgan fera également une apparition, ainsi que les acteurs de "Jackass".

Discovery, qui, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery, présente également un certain nombre de nouvelles émissions spéciales qui seront disponibles sur Discovery Channel et sur Discovery+.

Voici quelques-unes des émissions de la 34e édition de la "Semaine des requins", qui débutera le 24 juillet.

15 juillet, "L'aube du monstre mako"

Un requin mako géant de 14 pieds est repéré dans les eaux des Açores. Le directeur de la photographie sous-marine Joe Romeiro tente de le capturer sur pellicule.

23 juillet, "Great White Intersection" (L'intersection des grands requins blancs)

Suivez la résurgence des grands requins blancs au large des plages de Cape Cod.

24 juillet, "Retour à l'enfer des pierres tombales"

Les requins tigres de l'île Norfolk affrontent les grands blancs migrateurs autour de carcasses de vaches.

24 juillet, "Jackass Shark Week 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark et Zach Holmes reviennent pour la deuxième année consécutive afin d'aider un ami à surmonter sa peur des requins.

25 juillet, "Stranger Sharks" (Requins étranges)

Mark Rober et Noah Schnapp de "Stranger Things" partent à la recherche des requins les plus étranges de l'océan.

25 juillet, "Air Jaws : Top Guns"

Des caméras de haute technologie sont utilisées dans l'espoir de capturer le plus grand requin blanc jamais vu.

25 juillet, "Mega Predators of Oz" (Les mégaprédateurs d'Oz)

En Australie-Méridionale, un pêcheur va aider à prouver que le grand blanc est le mégaprédateur ultime.

26 juillet, "Extinct or Alive Jaws of Alaska" (Les mâchoires de l'Alaska, éteintes ou vivantes)

Le biologiste international Forrest Galante parcourt le monde à la recherche d'animaux sauvages rares.

26 juillet, "Impractical Jokers Shark Week Spectacular" (Semaine des requins)

Les gars tentent de dissiper le mythe selon lequel les requins sont des bêtes mangeuses d'hommes en relevant des défis extrêmes.

26 juillet, "Cochons contre requins"

Les cochons nageurs des Bahamas sont en train de devenir la nourriture préférée du requin tigre local.

27 juillet, "L'île des requins marcheurs"

Le biologiste et défenseur de la nature Forrest Galante se rend en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour prouver que les requins évoluent pour marcher sur la terre ferme.

27 juillet, "Le retour du grand blanc"

Une enquête sur les raisons pour lesquelles une population entière de grands requins blancs a disparu du jour au lendemain en Afrique du Sud en 2017.

28 juillet, "Tracy Morgan Presents : Sharks ! with Tracy Morgan"

Tracy Morgan et des experts en requins parlent des requins les plus fous et les plus féroces de l'océan. F

28 juillet, "Monster Mako Under the Rig" (Monstre Mako sous le gréement)

Un mystérieux groupe de requins mako du golfe du Mexique est différent des autres makos.

29 juillet, "Le choc des tueurs : Grand Blanc contre Mako"

Les grands blancs et les makos sont suivis pendant leur migration annuelle au large de la Nouvelle-Zélande.

29 juillet, "Femmes requins : Fantômes de grands blancs"

Une équipe de femmes plongera en cage et en apnée, utilisera des drones et des leurres pour traquer les requins blancs disparus.

30 juillet, "Les monstres du Cap"

Craig O'Connell et Mark Rackley se rendent à Cape Cod pour tester les moyens de dissuasion des requins.

