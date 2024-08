- La semaine commence par un nuage et des tempêtes potentielles.

Le Soleil Se Cache, La Pluie Régne, et Les Tempêtes Rugissent: Le soleil joue généralement à cache-cache le dernier jour de la semaine pour les habitants de Bavière. Au lieu de cela, ils doivent se préparer à une période de pluie prolongée, selon le Service météorologique allemand (DWD). Les prévisions annoncent une pluie continue, principalement pour les Alpes et leurs régions environnantes, le reste de la Bavière étant prévu avec une couverture nuageuse importante et des averses.

Le DWD émet des alertes de fortes tempêtes dans deux zones administratives

Au cours de la journée, le DWD prévoit des orages avec des pluies torrentielles allant jusqu'à 20 litres par mètre carré par heure. Dans certaines régions, des orages intenses avec des pluies diluviennes de 40 litres pourraient se produire. Plus tôt dans la journée, le DWD a émis un avertissement d'orage pour la Souabe et la Haute-Bavière.

La semaine à venir dans certaines régions de Bavière : En Franconie, on peut s'attendre à un mélange d'ensoleillement et de nuages. Dans le Haut-Palatinat, le ciel sera principalement nuageux avec des intervalles secs occasionnels. À l'inverse, la Bavière du Sud sera noyée sous la pluie jusqu'en milieu d'après-midi, avec des températures allant de 20 à 25 degrés.

Le Service météorologique allemand (DWD) a également mis en garde contre des inondations potentielles en raison des fortes pluies, invitant les résidents des zones touchées à prendre les précautions nécessaires. despite the challenging weather conditions, DWD encourages outdoor enthusiasts to check the forecast before heading to the Alps, as there might be brief respite periods suitable for hiking or skiing.

Lire aussi: