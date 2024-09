- La semaine commence par des orages récurrents dans la région sud-ouest.

Selon le service météorologique allemand (DWD), des nuages menaçants se dirigent vers la région pour inaugurer la semaine, après une période de temps clément dans le Bade-Wurtemberg. Les analystes météo prévoient des averses et des orages avec tonnerre dans plusieurs régions de l'État. Toutefois, il est difficile de préciser exactement où les parapluies seront nécessaires, selon un porte-parole du DWD à Stuttgart. En plus des fortes averses et des vents forts, il y a également une possibilité de grêle. Une atmosphère humide et chaude est également prévue, ce qui pourrait faire grimper les températures jusqu'à 29°C à Stuttgart.

Les prévisions indiquent que des orages éclateront par intermittence dans les jours à venir. Ils sont prévus pour être particulièrement intenses pendant la nuit de mardi à mercredi, ainsi que le matin de mercredi. Les températures baisseront légèrement au cours de la semaine. Le mercredi, le mercure ne dépassera pas 25°C, mais la sensation de chaleur humide devrait persister.

Malgré la prévision de températures plus fraîches, la région du Sud-Ouest pourrait être touchée par les orages les plus violents, avec des tonnerres intenses et de possibles grêles pendant la nuit de mardi à mercredi. Les pluies torrentielles et les conditions orageuses sont prévues pour se maintenir dans le Sud-Ouest, conservant l'atmosphère humide.

