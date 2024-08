- La semaine commence en Hesse avec des conditions météorologiques radieuses.

Le Service météorologique allemand (DMS) prévoit un ciel dégagé sur la Hesse dans les jours à venir. Pour démarrer la nouvelle semaine, les températures sont prévues atteindre jusqu'à 26 degrés le lundi, selon l'annonce du DMS. Des conditions principalement ensoleillées et sèches sont attendues. Parfait pour les mardis, les météorologues prévoient un temps ensoleillé et sec avec des températures allant de 25 à 28 degrés.

Le mercredi, les prévisions indiquent un mélange de soleil et de cirrus et de fins nuages cumulus. Selon le DMS, les températures estivales oscillent entre 28 et 31 degrés ; cependant, sur la Wasserkuppe et le Vogelsberg, les températures pourraient atteindre environ 25 degrés maximum.

Malgré les prévisions ensoleillées pour la Hesse, des averses de pluie pourraient perturber le temps ensoleillé le mercredi. Malgré la précipitation, la température devrait rester relativement élevée, oscillant entre 28 et 31 degrés.

