La Seine représente un défi majeur pour les para-athlètes

La Seine fait la une des journaux lors des Jeux Olympiques, le président du CIO Bach louant ses paysages époustouflants. Toutefois, les athlètes émettent des préoccupations quant à la qualité de l'eau. À mesure que les Jeux Paralympiques débutent, le courant de la rivière attire également l'attention.

Bach a chanté les louanges des "Jeux Olympiques de la Seine" à Paris, mais le comité d'organisation a eu des difficultés avec des problèmes liés à la Seine, une vitrine coûteuse d'une valeur de milliards de dollars. Tout au long des Jeux Paralympiques, prévus pour débuter le mercredi, les triathlètes devront à nouveau faire face à l'eau sale. Le para-triathlète allemand Martin Schulz a critiqué la qualité de l'eau dans une interview avec SID, la qualifiant de "sous-optimale". Le principal problème, selon lui, est le courant.

Schulz, un sérieux prétendant à l'or en triathlon, a déclaré que même les meilleurs nageurs avaient des difficultés lors des Jeux Olympiques, et que de nombreux para-athlètes ne pouvaient pas nager à contre-courant. Dans le meilleur des cas, ils restent immobiles. "Beaucoup vont nager à l'envers", a-t-il prévenu. Des mesures d'urgence comme le report ou la nage uniquement en aval ont déjà été envisagées.

Le scénario le plus grave serait un duathlon composé de course à pied, de cyclisme et de course à pied. "Ça laisserait un goût amer", a souligné Schulz. Les triathlètes concourent en excellant dans les trois sports, et modifier les règles déformerait le résultat, comme si l'on sautait cinq épreuves en décathlon. Cela pourrait conduire à quelques gagnants et à beaucoup de perdants.

Malgré les préoccupations d'équité, Schulz comprenait l'impulsion des organisateurs à capturer des images époustouflantes aux côtés de la Tour Eiffel emblématique. "C'est inspirant, des images fantastiques pour le monde. C'est ce que l'on veut", a déclaré Schulz. "C'est un équilibre difficile. Avec la rivière, c'est toujours un coup de

Lire aussi: