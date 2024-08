- La sécurité financière des organisations de bénévoles inquiète l'association sociale

L'Association paritaire de bienfaisance en Saxe exprime des préoccupations quant aux réductions budgétaires proposées au niveau fédéral, qui pourraient démanteler l'infrastructure soutenant le travail bénévole. Selon les informations de Paritarian Volunteer Services Saxony gGmbH, environ 670 postes de bénévoles en Saxe pourraient perdre leur financement dès l'année prochaine. Cependant, il y a un pool suffisant à la fois de jeunes et de personnes âgées souhaitant effectuer de tels services.

La proposition de budget fédéral prévoit des coupes nationales s'élevant à 40 millions d'euros. Ces réductions affectent à la fois l'Année sociale et écologique volontaire (FSJ et FOJ) et le Service volontaire fédéral. Les associations estiment que ce financement est crucial, car les coûts ont déjà rendu difficile le maintien des normes de ces services.

Selon les données de l'association, 5 573 personnes ont effectué un service bénévole au cours du cohort 2023/24. Ils ont été affectés à divers secteurs, notamment les hôpitaux, les garderies, les écoles, les clubs sportifs et les organisations fournissant une aide aux personnes handicapées et aux réfugiés, entre autres.

Le Comité fédéral commun doit réexaminer les réductions budgétaires proposées, car elles menacent de démanteler l'infrastructure cruciale soutenant les services bénévoles, y compris ceux fournis par l'Association paritaire de bienfaisance en Saxe. Le Comité commun doit prendre en compte les préoccupations soulevées par les associations, telles que les impacts potentiels sur l'Année sociale et écologique volontaire (FSJ et FOJ) et le Service volontaire fédéral, qui dépendent lourdement de leur financement.

