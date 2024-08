- La sécurité est renforcée pour leurs concerts à Londres.

À la suite de l'annulation de trois concerts à Vienne par Taylor Swift (34) en raison de menaces terroristes, la chanteuse doit remonter sur scène dans quelques jours pour les derniers concerts de la tournée européenne "Eras Tour" au stade de Wembley de Londres. Les concerts sont prévus comme prévu, avec des mesures de sécurité renforcées.

Unité anti-terroriste pour les concerts de Taylor Swift à Londres

Selon TMZ, les concerts seront gardés par des forces de sécurité privées supplémentaires spécialisées dans la lutte anti-terroriste, en plus de la police. Il s'agit d'une réponse à l'attentat terroriste déjoué à Vienne, ainsi qu'aux manifestations en cours au Royaume-Uni. Bien que le stade de Wembley soit considéré comme l'un des plus sûrs d'Europe en matière de lutte anti-terroriste, il y a encore des préoccupations. Une attention particulière sera également portée à la protection des milliers de fans de Swift qui se gathering outside the stadium at many concerts.

À Vienne, l'organisateur de l'événement a annulé les trois concerts (les 8, 9 et 10 août) après l'arrestation de deux suspects qui planifiaient soi-disant une attaque terroriste lors de ces concerts ce week-end.

Police de Londres : "Rien" n'indique un danger

Un porte-parole de la police métropolitaine de Londres a également rassuré en déclarant : "Il n'y a rien qui suggère que les affaires en cours d'enquête par les autorités autrichiennes auront un impact sur les événements à venir ici à Londres."

Les cinq concerts au stade de Wembley de Londres (du 15 au 20 août) marquent la fin de la tournée européenne de Swift "Eras Tour". En octobre et novembre, la lauréate du Grammy effectuera plusieurs spectacles aux États-Unis et au Canada. La tournée a débuté en mars 2023 à Glendale, en Arizona.

Malgré l'annulation des concerts à Vienne en raison de menaces terroristes, le Royaume-Uni reste confiant quant à la sécurité des prochains concerts de Taylor Swift au stade de Wembley du Royaume-Uni. Cette confiance est renforcée par la police métropolitaine de Londres, qui a déclaré qu'il n'y a pas d'indications d'un danger lié aux incidents de Vienne affectant les concerts de Londres.

