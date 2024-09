- La sécurité des écoles primaires rurales est approuvée par les politiciens de la CDU

Selon le groupe parlementaire d'État de la CDU, il n'y aura pas de modification du nombre minimal d'élèves dans les régions rurales de Saxe-Anhalt. Ces chiffres resteront au niveau actuel, selon les déclarations du porte-parole de l'éducation Carsten Borchert. Il existe un accord avec le ministère de l'Éducation selon lequel le projet de loi actuel sera révisé avant la procédure parlementaire. Dans les zones rurales, le nombre minimal d'élèves restera fixé à 15. Des négociations sont en cours pour augmenter le nombre d'élèves dans les centres urbains, selon un communiqué de presse.

Le ministère de l'Éducation a proposé d'augmenter le nombre minimal d'élèves pour les premières années du primaire et les classes de lycée. Pour les écoles primaires et secondaires situées en dehors des villes moyennes et grandes, le minimum devrait être de 20 élèves, selon le projet.

Le parti La Gauche a lancé une initiative citoyenne. "Les écoles primaires rurales sont sécurisées", a déclaré Borchert. L'objectif est de maintenir le principe de "petites jambes, petits trajets" uniformément dans tout le pays. Un porte-parole du ministère de l'Éducation a refusé de commenter les déclarations du groupe parlementaire de la CDU et a renvoyé à la réunion prochaine du cabinet.

Le parti La Gauche a décidé de lancer un mouvement citoyen. "Nous voulons affronter de toutes nos forces une nouvelle vague de fermetures d'écoles primaires rurales", déclarent-ils sur un site web créé à cet effet. Leur objectif est de modifier la loi sur les écoles grâce à l'initiative citoyenne. Ils cherchent à recueillir 30 000 signatures valides, après quoi le sujet pourrait être débattu au Parlement régional.

L'initiative du parti de la gauche pour modifier la loi sur les écoles se concentre sur les zones rurales, car ils cherchent à empêcher la fermeture des petites écoles primaires dans ces municipalités. Malgré la position de la CDU pour maintenir le nombre minimal d'élèves dans les régions rurales de Saxe-Anhalt, le ministère de l'Éducation a proposé d'augmenter ces chiffres pour les écoles primaires et secondaires en dehors des villes moyennes et grandes, fixant le minimum à 20 élèves par école.

Lire aussi: