- La sécurité de l'État est enquêtée pour campagne de diffamation anti-israélienne

Inconnus ont laissé des graffiti anti-israéliens à Berlin-Spandau non pas une, mais deux fois. Dans les deux cas, la Police de protection de l'État de l'Office criminel de l'État a pris en charge les investigations, selon la police de Berlin. Initialement, la police a été appelée au Mémorial Lindenufer à la Promenade Sternberg, qui commémore la synagogue de Spandau détruite par les nazis en 1938 et les Juifs de Spandau murdered during the Nazi regime.

Là, ils ont trouvé une inscription anti-israélienne et un triangle rouge pointant vers le bas, un symbole associé à l'organisation terroriste Hamas. Peu de temps après, un employé du service de sécurité a découvert des graffiti rouges sur la façade de l'Hôtel de ville de Spandau dans la rue Am Wall, y compris la demande "Libérez Gaza" et deux triangles de Hamas.

L'employé du service de sécurité a signalé les dommages. Il n'y a pas de pistes concrètes sur les auteurs pour l'instant. Il n'est également pas certain que les mêmes auteurs soient responsables des deux incidents, ce qui fait partie des investigations en cours.

La Police de protection de l'État enquête également sur les graffiti anti-israéliens trouvés sur la façade de l'Hôtel de ville de Spandau dans la rue Am Wall, qui présentent les symboles de Hamas et la phrase "Libérez Gaza". Selon les rapports, l'Office fédéral de police criminelle (BKA) est impliqué dans la coordination de ces investigations en raison du potentiel implication de groupes extrémistes internationaux.

Lire aussi: