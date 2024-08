- La sécurité de la campagne électorale est sous surveillance par diverses entités politiques.

La période électorale s'intensifie alors que les menaces envers les candidats et les assistants augmentent en Saxe. Une semaine avant le vote régional en Saxe, les élections ont atteint une phase critique, apportant des dangers potentiels pour les bénévoles de campagne. L'agence de presse allemande (dpa) a interrogé SPD, CDU, Verts, La Gauche, AfD, BSW et FDP à ce sujet, et tous ont confirmé le renforcement de leurs mesures de sécurité pour ces élections.

Au cours des dernières semaines et des mois, des assistants de campagne de divers partis en Saxe ont été pris pour cibles d'agressions. Par exemple, un groupe de La Gauche a été menacé avec une machette en début août. Les élections précédentes avaient également connu des cas d'agressions contre les équipes de campagne lors des élections européennes et locales.

Selon le ministère de l'Intérieur de Saxe, près de 900 infractions à caractère politique ont été enregistrées en relation avec les élections locales, européennes et régionales cette année. Une agression contre le député européen du SPD Matthias Eckardt à Dresde en mai a suscité une grande inquiétude. Il a été attaqué par plusieurs individus, ce qui a entraîné des blessures graves et une hospitalisation.

Présence policière renforcée lors des rassemblements

En réponse à ces incidents, les partis ont renforcé leurs précautions de sécurité pour mieux protéger les bénévoles et les assistants. Ces individus travaillent généralement en groupes la nuit et enregistrent leurs événements à l'avance auprès de la police. En mai, la police de Saxe a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les partis pour assurer la sécurité des bénévoles et des assistants dans l'État.

Avant le début de la campagne, les assistants de campagne ont également été formés aux questions de sécurité, comme par les Verts. "Nos bénévoles principaux sont régulièrement informés des situations potentielles et des réponses appropriées", a déclaré le vice-président du FDP Thomas Kunz. L'AfD a refusé de commenter ses mesures de sécurité spécifiques en raison de préoccupations de sécurité.

Le SPD a reconnu que l'atmosphère de la campagne était devenue quelque peu hostile. "Les attaques verbales, les dégradations de pancartes et la violence se sont multipliées", a expliqué un représentant. La CDU a également exprimé des préoccupations quant à la tendance à la hausse. "En tant que l'Union de Saxe, nous sommes préoccupés par les attaques répétées contre les bénévoles", a déclaré un porte-parole.

Bien que la violence contre les assistants de campagne soit un problème récurrent, elle "a atteint des niveaux sans précédent lors des dernières campagnes électorales européennes et locales", a noté William Rambow de La Gauche. Bien que moins de rapports d'agressions aient été signalés jusqu'à présent dans la campagne électorale de l'État, "les bénévoles ont déjà été menacés avec un couteau", a-t-il ajouté.

Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) a rapporté n'avoir subi aucune violence significative. "Il n'y a eu que des incidents de pancartes endommagées et d'affiches", a déclaré le porte-parole du BSW Eric Recke.

Faisant face aux menaces qui augmentent, les Verts ont augmenté l'utilisation de leurs gard

