- La seconde moitié du week-end en Bavière connaîtra une baisse de température et une augmentation de la couverture nuageuse.

Après une journée délicieuse et chaude, des orages sont prévus pour la nuit dans les environs des Alpes en Bavière. Les vacances d'été n'ont pas entravé la circulation fluide sur les autoroutes, grâce aux conditions météorologiques favorables. Un représentant de l'autorité de circulation a annoncé que la circulation était relativement calme pour un samedi. Selon le Service météorologique allemand (DWD), la journée estivale charmante devrait se transformer en orages locaux le long des pentes alpines en soirée. Des orages intenses sont prévus. La température devrait baisser pendant la nuit, se dirigeant vers dimanche, accompagnée de nuages et de quelques averses.

En Franconie inférieure, le soleil devrait faire plus d'apparitions, mais dans l'ensemble, dimanche en Bavière sera nuageux avec des averses éparses. En particulier dans les régions du sud, des orages pourraient se manifester par intermittence. Les températures prévues seront optimales, autour de 18°C près des Alpes et jusqu'à 23°C en Franconie inférieure.

La Franconie se démarquera lundi avec un pic de chaleur de 25°C sous un soleil radieux. Partout ailleurs en Bavière, le DWD prévoit des températures maximales comprises entre 19 et 23°C, avec une couverture nuageuse dense et des averses occasionnelles. Les conditions météorologiques instables sont prévues se poursuivre jusqu'à mardi, avec une couverture nuageuse persistante et parfois nébuleuse dans les régions du sud.

