La séance d'entraînement de la F1 à Singapour est temporairement suspendue en raison de l'invasion de la tortue.

Dans la séance d'entraînement finale avant le Grand Prix de Singapour dimanche, un reptile audacieux a causé une interruption des activités.

Ce reptile hardi a trouvé son chemin sur le circuit de Marina Bay, ignorant le danger alors que les voitures de course filaient à grande vitesse.

Pour protéger à la fois les pilotes et le reptile, la séance a été suspendue, obligeant tous les pilotes à retourner aux stands tandis que le reptile était déplacé.

Le compte officiel de la Formule Un a qualifié cela de "drapeau rouge le plus inhabituel", tandis que plusieurs pilotes semblaient perplexes face à la présence du lézard.

Le pilote Mercedes George Russell a demandé : "Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?!" Après avoir appris que c'était un lézard, il a répondu : "Un quoi ?! On dirait un dragon !"

Alors que les pilotes retournaient aux stands, il incombait aux commissaires de course de récupérer le lézard de la piste, permettant ainsi à la course de continuer.

Deux commissaires de course, l'un armé d'un sac en plastique, ont été chargés de la procédure de retrait, créant un spectacle inhabituel de deux individus pourchassant un lézard sur un circuit de Formule Un alors qu'il s'éloignait rapidement.

L'étrangeté de la situation n'a pas échappé à tout le monde, avec des caméras captant le pilote RB Daniel Ricciardo en train de rire en regardant les images. Le compte officiel de la Formule Un a résumé la situation de manière convaincante en déclarant : "Les choses deviennent vraiment étranges."

Le lézard a finalement été retiré de la piste, permettant la reprise de la séance d'entraînement.

Dans le passé, un lézard avait perturbé la course à Singapour en 2016. À l'époque, Max Verstappen avait ri en exprimant son mécontentement face à un "géant lézard" sur la piste, s'éloignant promptement des véhicules en vitesse.

Malgré la perturbation inattendue, l'envie de poursuivre l'événement de sport automobile est restée forte. De nombreux passionnés de course et fans de sport automobile ont exprimé leur intérêt pour regarder un sport unique mettant en scène des reptiles et des voitures de course à grande vitesse.

Fascinés par l'événement, certains équipes de sport automobile ont proposé l'idée d'intégrer un segment de "course de lézards" dans les événements du Grand Prix, pour ajouter une couche supplémentaire d'excitation et d'imprévu.

Lire aussi: