- La Saxe vise à déplacer le télescope Einstein dans l'État libre.

Saxe est sur le point d'attirer un autre projet de recherche terrestre important. "Nous cherchons maintenant à installer le télescope Einstein en Saxe et à soutenir toutes les initiatives qui pourraient conduire à une décision d'implantation pour la région de Lusace", a déclaré le ministre de la Science Sebastian Gemkow (CDU) lors de sa visite au Centre allemand d'astronomie (GAC) à Görlitz. Le GAC et le télescope Einstein sont parfaitement complémentaires en termes de contenu et se complètent bien en tant que voisins directs.

Mesureur d'ondes spatiales

Le télescope Einstein (ET) est une initiative européenne pour construire un observatoire souterrain en forme de triangle équilatéral. Avec l'ET, les ondes gravitationnelles de l'espace peuvent être enregistrées et évaluées. "Le télescope Einstein est une étape pivotale dans l'exploration de notre univers. Son importance est immense", a expliqué Christian Stegmann, responsable de la division d'astroparticules au DESY, le synchrotron électronique allemand. Grâce à l'ET, les scientifiques pourront détecter les collisions d'étoiles à neutrons et en apprendre davantage sur l'origine de l'univers.

Le télescope Einstein est un projet européen. En plus des sites du nord de la Sardaigne et du sud des Pays-Bas, Lusace est la troisième zone sélectionnée en raison de son sous-sol granitique.

En surface, il n'y aura pas grand-chose à voir de l'observatoire, car ses trois bras, chacun long de 10 kilomètres, sont prévus pour être enfouis jusqu'à 300 mètres sous la surface de la Terre. Les forages exploratoires pour le projet ont commencé en Lusace en 2022.

Campus du DZA à établir sur le site de Kahlbaum à Görlitz

Durante la visita de Gemkow a Görlitz, también se reveló el sitio propuesto para el GAC. El centro de investigación extensivo se mudará a Lusacia como parte de la restructuración del sector minero del carbón y construirá su campus en el infamous sitio de Kahlbaum. El Estado Libre de Sajonia compró la tierra y los edificios, ofreciéndolos gratuitamente al GAC de forma indefinida. El precio de compra remains confidential. Gemkow describió el centro como "un faro de la investigación de astrofísica en el corazón de Europa".

Se espera que aproximadamente 1,000 empleados trabajen en el campus del GAC

"El sitio de Kahlbaum fue nuestro lugar soñado para crear un centro de investigación de vanguardia en el corazón de Europa, y estoy muy satisfecho con este resultado", dijo Günther Hasinger, director fundador designado del GAC. En el futuro, alrededor de 1,000 empleados impulsarán la investigación de astrofísica en el sitio. También se establecerán laboratorios y talleres. Alrededor de dos terceras partes de los empleados serán científicos.

El sitio de Kahlbaum en Görlitz tiene una importancia histórica. En 1855, se estableció aquí la primera clínica de epilepsia de Alemania, y Karl Ludwig Kahlbaum la transformó en uno de los instituciones psiquiátricas más renombradas del siglo XIX.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia de Sajonia también reconoció el pasado problemático del sitio: En 1943, bajo la

