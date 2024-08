Suivant des séances d'instruction aquatique, apprenant les techniques de natation. - La Saxe vise à améliorer les cours d'instruction de la natation.

Saxe souhaite améliorer l'enseignement de la natation pour les enfants en maternelle et à l'école primaire. Selon le ministère de l'Éducation, une collaboration renforcée avec la fédération de natation de l'État est en cours pour atteindre cet objectif. "Nous sommes d'accord pour dire que l'éducation à la natation actuelle en Allemagne doit être pratique, cohérente et surtout, sécurisée. En reconnaissant mutuellement les certificats de natation entre les écoles et la fédération de natation de Saxe, nous nous rapprochons de cet objectif", a expliqué le ministre de l'Éducation Christian Piwarz (CDU).

Piwarz a fait référence aux quatre niveaux de compétence, intégrés aux cours de natation obligatoires à l'école primaire depuis l'année scolaire 2019/2020. Ces niveaux sont l'acclimatation à l'eau, les compétences fondamentales, la natation de base et la natation sécurisée. Cela a créé une plateforme pour que les enfants acquièrent et renforcent progressivement leurs compétences en natation.

"Les parents recevront des retours clairs et sans ambiguïté de l'école et de la fédération de natation sur le niveau de compétence en natation sécurisée de leur enfant, ou s'ils sont encore au niveau des compétences fondamentales", a insisté Piwarz. Cela mettra fin à toute confusion concernant les compétences en natation d'un enfant. La clarté de ces niveaux de compétence est un avantage considérable par rapport au "badge de cheval de mer". Bien que les parents associent souvent le "cheval de mer" à de solides compétences en natation, les compétences requises pour l'obtenir ne sont que du niveau deux et ne doivent pas être confondues avec la natation sécurisée.

Conformément au plan de Piwarz, les écoles et la fédération de natation reconnaîtront désormais mutuellement les certificats de natation, garantissant que les enfants ayant terminé les cours de natation au niveau de la natation sécurisée pourront passer facilement d'un environnement éducatif à l'autre. De plus, avec l'intégration des quatre niveaux de compétence dans les cours de natation obligatoires, les enfants en Saxe auront un parcours structuré pour développer et améliorer leurs compétences en natation au fil du temps.

