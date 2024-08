- La Saxe veut préserver les vergers à long terme

Saxe veut préserver ses vergers à long terme et lance donc un projet de recherche et de développement. Au cours des deux prochaines années, une stratégie sera élaborée pour utiliser, entretenir et développer davantage les vergers, a annoncé le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Cela comprend des recommandations pour l'établissement, l'entretien, la préservation et la rénovation des vergers, ainsi que des exigences pour le matériel de plantation et la commercialisation des produits des vergers.

Günther: Sans vergers, notre terre serait appauvrie

"Les vergers sont un habitat pour de nombreuses plantes, insectes et oiseaux. Ce sont des hotspots de biodiversité. Les vergers font partie de Saxe, ils font partie d'un paysage culturel riche de plusieurs siècles. Et ils sont un spectacle à voir. Mais leur nombre diminue", a expliqué le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture Wolfram Günther (Les Verts). Cette tendance doit être inversée. Saxe veut établir de nouveaux vergers et entretenir ceux qui existent déjà. "Nous avons besoin de l'utilisation, du traitement et de la commercialisation des fruits. Sans vergers, notre terre serait appauvrie."

"Je suis confiant que nous pouvons inverser la tendance. Le fait que de plus en plus de gens redécouvrent les vieilles variétés de fruits savoureux qui poussent sur les vergers aide. Et les jus, cidres, vinaigres, liqueurs et brandies des vergers sont des produits de premier choix", a déclaré le ministre lors du lancement officiel du projet à Neumohlis (district de Meissen). Dans ce projet de recherche, des recommandations et des propositions pratiques seront créées avec la participation de nombreux experts et acteurs locaux pour développer davantage les offres de financement pour les vergers.

Les vergers sont classés comme fortement menacés à menacés

Selon le ministère, il y a environ 12 800 vergers en Saxe. Ils ont un besoin d'entretien élevé et la récolte est beaucoup plus intensive en main-d'œuvre que dans les vergers conventionnels. C'est pourquoi leur nombre a diminué ces dernières décennies. L'histoire de ces vergers remonte au 18e siècle, lorsque la culture fruitière a commencé à se répandre en dehors des settlements, créant les vergers typiques. Dans la liste rouge des types de biotopes en Saxe, ces vergers sont classés comme "fortement menacés à menacés".

Le BUND gère également des vergers

Le Bund für Umwelt- und Nature Conservation Dresden (BUND) gère également des vergers. En juillet, une récolte de cerises était prévue sur l'un des sites. Cependant, en raison de la floraison précoce chaude combinée à des gelées tardives en avril, il n'y a pas eu de récolte cette année. La récolte a été convertie en une action d'entretien.

En raison du changement climatique, de tels phénomènes pourraient devenir plus fréquents à l'avenir, a expliqué la présidente du BUND Jenny Förster. "Nous devons non seulement prêter attention aux signes de réchauffement en été, mais aussi considérer les effets sur la nature pendant les mois d'hiver et de printemps. Si nous voulons préserver les fonctions

