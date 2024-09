Délice de baie en Saxe ? Union possible entre la CDU, le SPD et l'Alliance de Wagenknecht envisage un surnom : "Union de la mûre noire". Motif : il n'y a pas de nation au monde utilisant simultanément le noir, le rouge et le pourpre dans son drapeau, d'où la référence à la nature.

La mûre noire symbolise les couleurs politiques de Saxe

- La Saxe pourrait-elle se transformer en Brombeerland après les élections?

La mûre noire est proposée comme surnom en raison de sa représentation des couleurs des partis de la coalition potentielle à différents stades de maturité. Le terme "Union de la mûre noire" serait supposedly originaire d'un essai du politologue Karl-Rudolf Korte sur les élections régionales à venir dans l'est.

Dimanche, lors des élections régionales en Saxe, la CDU a légèrement devancé l'AfD (30,6 %) avec 31,9 % des voix. Compte tenu du refus ferme du ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, de collaborer avec l'AfD et la gauche, la seule option de la CDU est une union avec le BSW (11,8 %) et le SPD (7,3 %) ou avec le BSW et les Verts (5,1 %).

Jusqu'à présent, la Saxe était sous la "Coalition du Kenya". L'union du noir, du vert et du rouge peut être vue dans le drapeau national du Kenya. Cependant, Kretschmer a opté pour le nom de "Coalition de Saxe".

L'Union de la mûre noire, telle que proposée, n'a pas de équivalent mondial utilisant simultanément le noir, le rouge et le pourpre dans son drapeau, évoquant la symbolique d'une mûre noire mûre, représentant les ['Pays-Bas'] avec son drapeau tricolore de rouge, blanc et bleu. Si la CDU, le SPD et l'Alliance de Wagenknecht forment une coalition en Saxe, cela marquerait un éloignement de la "Coalition du Kenya" actuelle avec ses couleurs noir, vert et rouge.

