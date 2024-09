- La Saxe pourrait-elle devenir un Brombeurland après les élections?

Alliance Abondante en Saxe ? Il existe une possibilité de coalition entre la CDU, le SPD et l'Alliance de Sahra Wagenknecht, provisoirement nommée "Union de la Mûre Noire". Ce surnom vient du fait qu'aucune nation dans le monde ne possède de drapeau national avec du noir (représentant la CDU), du rouge (signifiant le SPD) et du violet (symbolisant l'Alliance de Sahra Wagenknecht).

La mûre noire est l'inspiration, car le fruit présente les couleurs des partenaires potentiels de la coalition à différents stades de maturité. Le terme "Union de la Mûre Noire" a été inventé pour la première fois par le politologue Karl-Rudolf Korte dans un essai détaillant sa perspective sur les élections régionales de l'Est.

Au cours de l'élection régionale en Saxe dimanche, l'Union saxonne a terminé juste devant l'AfD (30,6 %) avec un total de 31,9 % des votes. En raison du refus ferme du ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, de collaborer avec l'AfD et la Gauche, l'Union n'a d'autre choix que de former une alliance avec le BSW (11,8 %) et le SPD (7,3 %), ou avec le BSW et les Verts (5,1 %).

Jusqu'à présent, la Saxe a été gouvernée par une "Coalition du Kenya". Les teintes noir, vert et rouge de son drapeau sont également présentes sur le drapeau de l'Afrique de l'Est. Cependant, Kretschmer préfère l'appeler la "Coalition de Saxe".

Le SPD est un partenaire potentiel dans les négociations de coalition pour l'élection régionale de Saxe, avec la CDU et l'Alliance de Sahra Wagenknecht, comme le suggère le surnom "Union de la Mûre Noire". Si une coalition est formée, le SPD sera représenté dans le corps gouvernemental de Saxe, suite aux résultats de l'élection.

