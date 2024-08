- La Saxe conclut des contrats pour accélérer l'expansion du réseau mobile

La Saxe renforce la croissance d'un réseau mobile robuste et étendu. L'État libre et Vantage Towers, une ancienne filiale de Vodafone, ont conclu un accord dans ce sens, comme l'a annoncé la Chancellerie d'État de Saxe. Cet accord vise à simplifier l'utilisation des terres publiques pour étendre les réseaux mobiles et à harmoniser et accélérer considérablement les procédures d'approbation liées à l'extension de l'infrastructure.

Accès facile aux terres gouvernementales

"Les réseaux mobiles performants sont plus cruciaux que jamais", a déclaré Michael Kretschmer, ministre-président de la CDU. Depuis quelque temps, l'État libre met à disposition des terres publiques pour l'extension des réseaux mobiles via une méthode simple et cohérente. Grâce à l'accord avec Vantage Towers, l'entreprise dispose désormais d'un accès sans encombre aux terres appropriées pour améliorer la couverture mobile et augmenter les capacités du réseau.

Martin Dulig, ministre de l'Économie du SPD, a souligné que l'accord était basé sur l'engagement de l'État libre dans le pacte mobile. Il a également été convenu d'y créer une task force pour aider à l'extension. Une infrastructure gigabit complète est une condition préalable nécessaire pour la numérisation de tous les secteurs.

Nouveau cadre remplace les anciens contrats spécifiques

Selon l'entreprise, l'accord-cadre remplace les anciens contrats individuels relatifs à l'utilisation des propriétés publiques. Le nouvel accord comprend des contrats de location standard pour les sites mobiles, un modèle de tarification unifié et l'accès aux données géodésiques. La plupart des terres semblent se trouver dans les zones rurales, ce qui les rend plus accessibles aux fournisseurs de réseaux pour exploiter des sites précédemment non rentables.

Vantage Towers est le principal opérateur d'antennes en Europe, avec plus de 84 000 sites d'antennes dans dix pays.

