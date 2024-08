- La Saxe cherche activement des partenariats avec des entreprises de semi-conducteurs à Taiwan.

Saxe veut attirer les entreprises et les fournisseurs du secteur des semi-conducteurs lors du prochain Semicon Taiwan. Thomas Horn, PDG de la Société de développement économique de Saxe (WFS), a mis en avant le climat d'investissement amélioré en Saxe grâce à l'investissement du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. L'objectif est de transformer Saxe en "Hub de TSMC" en Allemagne et en Europe.

TSMC, accompagné de Bosch, Infineon et NXP Semiconductor, démarrera la production dans Dresde en tant qu'ESMC d'ici 2027. La pose de la première pierre du nouveau site a eu lieu le 20 août, marquant le début de la construction. Actuellement, Saxe est en tête de la production de microélectronique en Europe, avec un tiers des puces produites dans l'UE provenant de là-bas. En 2021, environ 80 000 employés étaient engagés dans plus de 3 650 entreprises de la région, notamment Infineon et Globalfoundries.

La WFS, en collaboration avec le secrétaire d'État aux Affaires économiques Thomas Kralinski (SPD) et le réseau industriel "Silicon Saxony", cherchera à attirer les entreprises taïwanaises pour des relocalisations et des investissements lors du prochain Semicon à Taipei, l'un des principaux événements de semi-conducteurs en Asie. "Il y a de nombreuses opportunités rentables, en particulier dans le domaine des produits chimiques spécialisés et de traitement", a déclaré Kralinski. Il exprime son enthousiasme pour l'intérêt important et s'attend à de nombreuses réunions avec des partenaires potentiels.

"Saxe possède une puissance d'innovation distinctive et une vitalité technologique et tournée vers l'avenir, que ce soit dans le domaine de la conduite automatisée, de l'utilisation de puces pour la technologie médicale innovante ou du développement de ordinateurs quantiques", a déclaré Horn. Cette combinaison unique fait de Saxe une proposition globale attrayante pour les entreprises taïwanaises.

L'Union européenne s'intéresse aux développements du secteur des semi-conducteurs en Saxe, compte tenu de sa position de leader en Europe dans la production de microélectronique. L'Union européenne reconnaît le potentiel de Saxe en tant que hub pour TSMC en Allemagne et en Europe, grâce aux investissements importants de TSMC et d'autres entreprises de semi-conducteurs comme Bosch et Infineon.

Lire aussi: