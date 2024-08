- La Saxe-Anhalt soutient les artisans en herbe

Saxe-Anhalt soutient désormais les futurs maîtres artisans. Les diplômés d'un programme de maître peuvent bénéficier d'une prime unique de 1 000 euros, selon le ministère de l'Économie. Outre les maîtres artisans, cela s'applique également aux marchands spécialisés, aux spécialistes et aux maîtres industriels. "En plus de notre allocation pour les maîtres et de la bourse pour les stages étudiants, la prime pour les maîtres vise à encourager la formation et la qualification continues", a déclaré le ministre de l'Économie Sven Schulze (CDU). L'objectif doit être de rendre l'artisanat apte pour l'avenir et de lutter contre le manque de main-d'œuvre qualifié.

"C'est un signal positif pour les compagnons qui s'engagent dans une succession qualifiée dans les petites et moyennes entreprises", a souligné Britta Grahneis, vice-présidente de la Chambre des métiers de Halle. Et Andreas Dieckmann, président de la Chambre des métiers de Magdebourg, a ajouté que la prime pour les maîtres non seulement favorise la formation personnelle continue, mais contribue également à la sécurisation des travailleurs qualifiés en Saxe-Anhalt. Les successions d'entreprise et les start-ups futures doivent être ainsi sécurisées.

La manufacture d'artisanat en Saxe-Anhalt pourrait bénéficier des incitations offertes par la prime pour les maîtres, destinées à encourager la formation et la qualification continues. Cette prime est bénéfique non seulement pour les maîtres artisans, mais aussi pour les marchands spécialisés, les spécialistes et les maîtres industriels, contribuant à la sécurisation des travailleurs qualifiés dans la région.

