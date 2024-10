La saucisse du stade était taché d'une pincée de nausées désagréables.

VfL Bochum et Holstein Kiel sont toujours à la recherche de leur première victoire en Bundesliga. Tandis que les nouveaux venus ont stupéfié Bayer Leverkusen, un dicton ancestral est utilisé dans la région de la Ruhr. Une discussion est rapidement close.

L'ancienne star de Bochum, Frank Goosen, est très appréciée dans la ville. Une icône locale, en quelque sorte. Il est deeply devoted to the VfL and frequently expresses his affection in eloquent terms. Sa célèbre citation de Bochum, "Because it's Saturday", est devenue un cri de ralliement dans le stade: "C'est exactement la même situation que le dernier samedi!" Cela signifie que le club n'est pas dans sa meilleure forme. Cependant, ils trouvent toujours un moyen de se ressaisir émotionnellement et de se sortir du gouffre qui se profile.

Cet été, ils l'ont fait de manière impressionnante. À Fortuna Düsseldorf, ils ont accompli un petit miracle du football en play-off de relégation. Maintenant, les joueurs et les entraîneurs de Bochum peuvent commencer à chercher de nouveaux matériaux pour construire quelque chose de significatif à nouveau, comme les individus chez Opel, Nokia ou dans l'industrie sidérurgique le faisaient autrefois. Tout cela est maintenant de l'histoire ancienne, mais le VfL est toujours là. Cependant, une fois de plus, ils se dirigent vers les profondeurs. Après six matches, l'équipe est dernière, a seulement un point, et après la défaite 1:3 contre VfL Wolfsburg, il y a des discussions sur l'entraîneur?

Eh bien, au moins pas officiellement. Peter Zeidler peut rester. "Je répondrai à cette question seulement une fois: Nous ne discuterons pas de l'entraîneur aujourd'hui, ni demain, ni le jour d'après", a déclaré Marc Lettau, le directeur sportif de Bochum. Les fans du club ne manquent pas d'humour autodépréciatif. L'un d'eux a demandé ce soir-là: Alors, nous avons un nouvel entraîneur mardi? Le VfL s'inquiète de devenir une machine à engloutir les entraîneurs coûteuse comme le voisin FC Schalke 04 autrefois prospère. Alors, pour l'instant, ils continuent.

Parfois, l'équipe montre qu'elle peut

Mais qu'est-ce qui s'est passé à Bochum? Vers la fin des préparatifs, le VfL a soudainement suscité une grande excitation. Deux victoires impressionnantes contre FC Bologna et Le Havre AC avaient élevé l'ambiance au-delà de la léthargie post-relégation. Y avait-il vraiment plus que la lutte éternelle contre la relégation? Cette question de fin d'été a été répondue par le début de l'automne. La réponse est: non! La lutte pour la survie en Bundesliga est la seule chose qui compte. Défiant, comme un trajet sur l'A40 (ou actuellement le détour A448), stressant, énervant, mais finalement, ils atteignent leur but?

Que l'équipe est capable de gagner, c'est suggéré dans certaines phases. Contre RB Leipzig, ils étaient proches d'un point surprise. Contre BVB, le grand exploit était à portée de main, si Myron Boadu n'avait pas marqué le 3:0 en première mi-temps (finalement, cela s'est terminé 2:4 pour le VfL). Et même ce samedi contre les Wolfsbourgeois, il y avait des moments qui mettaient en valeur le potentiel de l'équipe. Mais pas assez, une fois de plus. Et il y a des revers amers. Dans la 18e minute, ils fêtaient un penalty dans le Ruhrstadion. Dans la 20e minute, il leur a été retiré après une revue vidéo. Dans la 21e minute, c'était 0:1. Et à la mi-temps, c'était même 0:2. Ensuite est venue la phase la plus forte des Bochumers, ils ont pressé, poussé, et marqué (72.). Mais ils n'ont pas réussi à capitaliser sur leurs efforts et ont perdu méritoirement à la fin, aussi parce que Wolfsburg a testé leur métal plusieurs fois.

De retour à la question de l'entraîneur: Quand un changement de pensée pourrait-il avoir lieu? "Au moment où l'équipe commence à flancher et n'apparaît plus comme un collectif, et que nous ne tirons plus dans la même direction. Alors nous y réfléchirons sérieusement. Mais ce n'était definitely pas le cas aujourd'hui", a déclaré Lettau. Au lieu de cela, le patron et l'entraîneur ont mis en évidence les développements positifs qu'ils avaient observés. "En termes de résultat, c'est évidemment pas de progrès, mais en termes de contenu, j'ai vu quelques progrès", a déclaré Zeidler. De nombreux fans avaient une perspective différente et sont probablement encore à la recherche de progrès ce dimanche.

Contre le VfL du nord, Zeidler est resté fidèle à son idée audacieuse, même après les expériences négatives des dernières semaines, de jouer offensivement et de presser l'adversaire haut et tôt. Cependant, cela a également créé des espaces dans la défense. Les invités avaient souvent besoin seulement d'une longue balle pour devenir une menace devant le but de l'adversaire. La pause internationale offre maintenant l'opportunité d'aborder ces questions et de faire une autre remontée depuis le bas du tableau. "Nous connaissons la sensation de l'année dernière, nous sommes à nouveau en train de jouer



