- La salle des machines de Bad Wörishofen a été incendiée.

During the night, un hall de machinerie à Bad Wörishofen, en Unterallgäu, a été entièrement détruit par un incendie. Selon un porte-parole de la police, ni humains ni animaux n'ont été blessés. Selon leur déclaration, des machineries agricoles de haute valeur et des balles de foin étaient stockées dans le hall. La cause de l'incendie et l'ampleur des dommages étaient initialement inconnues. La police a commencé ses investigations.

