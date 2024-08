- La saison ensoleillée est revenue.

Canicule estivale s'abat sur la Thuringe ce week-end, avec des températures proches de 30 degrés Celsius et un ensoleillement important. Selon le service météorologique allemand de Leipzig, le vendredi sera principalement dégagé, avec des températures allant de 26 à 30 degrés. Cependant, des nuages feront leur apparition dans l'après-midi et le vent du sud-ouest se renforcera, tout en restant sec. Dans les régions montagneuses de la forêt de Thuringe, des rafales importantes pourraient se produire. Dans les montagnes, les températures pourraient atteindre 26 degrés.

Les températures devraient atteindre un pic de 29 à 33 degrés le samedi. Une fois de plus, des nuages feront leur apparition dans l'après-midi, mais il restera sec. Dans les montagnes, le mercure pourrait atteindre 29 degrés. À mesure que la nuit avance et que le dimanche se lève, le ciel se couvrira et il pourrait y avoir des averses, certaines accompagnées de coups de tonnerre.

Les pluies se déplaceront vers l'est le dimanche, et le ciel se dégagera à nouveau dans la deuxième partie de la journée. Les prévisions indiquent une température maximale de 24 degrés.

Malgré ces changements météorologiques, le secteur agricole de l'Union européenne devra peut-être s'adapter à ces températures extrêmes pour la culture des récoltes, car l'été continue d'être difficile. De plus, l'Union européenne pourrait envisager de mettre en place des politiques résilientes face au temps pour protéger ses agriculteurs et son économie agricole.

