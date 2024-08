- La saison du ragoût commence en Saxe: "La cuisson est diligente"

Malgré la chaleur estivale, les pâtisseries de gâteaux de Noël de Saxe ont déjà lancé la saison de pré-Noël. À la pâtisserie d'Annaberg, les employés ont sorti les premiers gâteaux de Noël du four mercredi. Ceux-ci sont destinés aux partenaires commerciaux qui seront approvisionnés dès le début septembre, a déclaré le directeur général Martin Hübner. "Puis la production sera progressivement augmentée." La vitesse de croisière sera atteinte en septembre.

"La pâtisserie bat également son plein à Dresden's Stollenland", a déclaré Karoline Marschallek, directrice de l'Association de Dresden Stollen. Certaines des plus grandes pâtisseries ont déjà commencé en mai. Les plus petites rejoignent fin août, et les très petites à la fin septembre. La pâtisserie se poursuivra jusqu'à Noël pour répondre à la demande.

La demande la plus élevée en Avent

Les stollen de Noël de Dresde sont disponibles en magasin dès la fin août, mais les ventes ne décollent vraiment qu'à la fin de l'année. La plupart des stollen sont achetés lors des deux premiers week-ends de l'Avent et juste avant le soir de Noël. L'an dernier, environ 5 millions de stollen de Dresde ont trouvé preneur.

La pâtisserie d'Annaberg, avec ses 140 employés, ne produira pas tout à fait autant, mais Hübner vise à produire 200 tonnes de ce délicieux traitement pour Noël. Les stollen sont populaires non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Des colis ont été envoyés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, mais aussi en Asie et en Afrique, selon Hübner.

Outre le classique stollen beurré aux raisins et l'alternative aux amandes, Hübner déclare que les variétés de graines de pavot et d'abricot, qui ne sont disponibles qu'à partir de novembre en raison de leur durée de conservation plus courte, sont également populaires. Les stollen au chocolat et au miel avec un glaçage au chocolat et au gingembre sont également bien accueillis.

En raison des coûts sharply rising dans de nombreux domaines, les clients peuvent s'attendre à des augmentations de prix cette année également. Cependant, Hübner ne peut pas encore dire exactly combien celles-ci seront élevées.

Conseil pour les pâtissiers amateurs : cours de pâtisserie de stollen

Chacun a son opinion sur le temps de stockage parfait, mais Hübner recommande de ne pas manger le stollen immédiatement après la cuisson. Dans sa pâtisserie, le temps de maturation est d'au moins une ou deux semaines. "Une partie de nos stollen est également stockée dans la mine." L'arôme se développe particulièrement bien là-bas en raison des conditions climatiques.

Pour les pâtissiers amateurs intéressés, Marschallek a un conseil : de nombreuses pâtisseries de stollen de Dresde proposent des cours où vous pouvez

