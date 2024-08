- La saison de reproduction est terminée: les oiseaux ne chantent plus

Après la fin de la saison de reproduction, les oiseaux ont cessé leur chant matinal. "Le chant des oiseaux sert deux objectifs : attirer un partenaire et marquer le territoire de reproduction", explique Bernd Petri, expert en oiseaux à l'Union pour la conservation de la nature (NABU).

Chez la plupart des espèces d'oiseaux, les jeunes ont quitté le nid autour de mi-juillet, après quoi les mâles n'avaient plus à défendre leur territoire. Ils ont également cessé de chanter pour éviter d'attirer les prédateurs. De plus, les oiseaux sont actuellement plus enclins à se cacher de leurs ennemis car ils sont en train de mue et ont donc une capacité de vol réduite.

Les partenaires, les mâles et les femelles, n'avaient plus besoin de défendre leur territoire de reproduction une fois leurs petits partis. Après la saison de reproduction, les partenaires sont devenus moins vocaux et ont davantage concentré leur énergie pendant leur période de mue.

