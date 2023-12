La saison 2020 de la F1 pourrait débuter à huis clos, selon le directeur général Ross Brawn

La pandémie de coronavirus a retardé le début de la saison et, mardi, le Grand Prix du Canada est devenu la neuvième course à être reportée ou annulée.

Le Grand Prix de France, actuellement prévu le 28 juin, est le premier rendez-vous qui n'a pas encore été reporté, mais Brawn pense qu'une date de début en juillet est plus faisable et qu'elle pourrait être "autonome", sans la présence des fans.

"Les déplacements des équipes et de toutes les personnes impliquées seront l'un des principaux problèmes", a déclaré Brawn à Sky Sports. "On pourrait dire qu'une fois sur place, nous pourrions devenir assez autonomes.

READ : La Formule 1 devient virtuelle avec le Grand Prix de Bahreïn qui marque le début de la saison

"Nous pensons qu'un départ en Europe serait favorable et qu'il pourrait même s'agir d'un événement fermé. Nous pourrions avoir un environnement très fermé, où les équipes viennent sur des charters, nous les canalisons vers le circuit, nous nous assurons que tout le monde est testé, autorisé et qu'il n'y a aucun risque pour quiconque.

"Nous avons une course sans spectateurs. Ce n'est pas génial, mais c'est mieux que de ne pas avoir de course du tout. Il ne faut pas oublier que des millions de personnes suivent ce sport depuis leur domicile. Beaucoup d'entre eux s'isolent et le fait de pouvoir maintenir le sport en vie, d'organiser un événement sportif et de divertir les gens serait un énorme avantage dans la crise que nous traversons.

La nouvelle du report du GP du Canada fait suite à l'annonce que la F1 travaille avec les promoteurs sur un calendrier révisé pour 2020.

Le directeur général de la F1, Chase Carey, a déclaré aux fans que le nouveau calendrier serait très différent de l'original, l'ordre et les dates des courses étant susceptibles de varier considérablement.

Selon les statuts de la Fédération internationale de l'automobile, la série de courses devrait comporter huit courses pour que le championnat 2020 soit valide.

READ : Lewis Hamilton se porte bien après avoir été photographié en compagnie d'Idris Elba, qui a été testé positif au coronavirus.

Brawn pense qu'il est possible de réaliser une "saison de 18-19 courses" - ce qui signifierait la perte de trois courses par rapport au calendrier initial de 22 courses - même si cela implique de prolonger la saison jusqu'en 2021.

"Nous pourrions obtenir huit courses en commençant en octobre", a déclaré l'ancien directeur de l'équipe. "Mais il y a toujours la possibilité de prolonger la saison jusqu'à l'année prochaine.

"Cette possibilité est à l'étude. Pouvons-nous aller jusqu'en janvier pour terminer la saison ? Comme vous pouvez l'imaginer, cela entraîne toutes sortes de complications. "Si nous pouvions commencer au début du mois de juillet, nous pourrions faire une saison de 19 courses. (Ce serait difficile : trois courses, un week-end de repos, trois courses, un week-end de repos.

Les commentaires de Brawn interviennent un jour après que le directeur de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que la F1 devait être "flexible" pour intégrer autant de courses que possible dans le calendrier 2020.

Des week-ends de Grand Prix plus intenses ont été évoqués, avec la possibilité d'avoir des courses à la fois le samedi et le dimanche.

"Je pense que ce qui sera important pour nous, c'est vraiment d'être flexibles", a déclaré Binotto à Sky Sports. "Je suis certain que Chase (Carey) et les équipes seront capables d'organiser le meilleur championnat possible.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"De notre côté, nous sommes prêts pour tout ce qui est nécessaire, qu'il s'agisse de week-ends de course courts, de courses doubles, de la date de fin de la course ou d'un regroupement des courses. Il est important d'être flexible et de s'assurer que nous pouvons avoir de bonnes courses pour les fans.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com