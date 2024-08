- La saison 2 est déjà en préparation.

Bill Kaulitz (34 ans) et son frère jumeau Tom sont ravis de l'annonce d'une deuxième saison de leur série documentaire de téléréalité "Kaulitz & Kaulitz" sur Netflix. Les nouveaux épisodes seront diffusés l'année prochaine.

"C'est parti !", s'exclament-ils dans une courte vidéo publiée sur le compte Instagram de Netflix le 6 août, devant une grande affiche de la série sur Sunset Boulevard à Los Angeles. "Et laissez-moi vous dire, ça continue", annonce Bill. Ensemble, ils déclarent joyeusement : "La saison 2 !" Tom conclut : "On est déjà en train de tourner !"

"Kaulitz & Kaulitz" un succès en Allemagne

La première saison de la série de téléréalité a été diffusée en juin. Selon Netflix, les frères Kaulitz ont été accompagnés par des caméras pendant plus de huit mois pour cette saison. Le service de streaming a déclaré que le format a également séduit les téléspectateurs internationaux, mais il a été particulièrement apprécié en Allemagne. À sa sortie, la série a atteint la première place des classements allemands de Netflix et y est restée depuis.

Bien que le tournage des nouveaux épisodes soit déjà en cours, il faudra encore patienter avant de pouvoir les voir. Il est probable que Netflix accompagne à nouveau les frères Tokio Hotel pendant plusieurs mois. Pour l'instant, Netflix a confirmé qu'une sortie était prévue pour l'année prochaine, mais n'a pas encore précisé de date.

Bill Kaulitz, enthousiaste face au succès, a déclaré : "Vous voyez ce que je veux dire ?, notre émission 'Kaulitz & Kaulitz' est un véritable succès en Allemagne, en tête des classements allemands de Netflix depuis sa sortie."

