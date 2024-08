- La saison 14 commence en septembre.

L'un des shows musicaux les plus populaires fait son grand retour : la 14ème saison de "The Voice" de l'Allemagne ramène trois anciens, Samu Haber (48 ans), Yvonne Catterfeld (44 ans) et Mark Forster (41 ans), et présente un nouveau coach, Kamrad (27 ans). La date et l'heure de début ont maintenant été confirmées.

"The Voice of Germany" débutera le 26 septembre (les jeudis à 20h15 sur ProSieben, les vendredis à 20h15 sur Sat.1, et sur les deux sur Joyn) avec les Auditions à l'aveugle. Les coaches prendront place et ne se retourneront que si elles sont convaincues par la voix du candidat. Si plusieurs coaches se retournent, le chanteur doit choisir quelle équipe il souhaite rejoindre pour son parcours jusqu'à la finale.

Yvonne Catterfeld a exprimé son excitation de revenir à l'émission en déclarant : "Je ne connais rien de plus intense et d'énergie que 'The Voice of Germany'. Vous ressentez toutes les émotions autour de vous, de l'excitation à la déception. Et les gars discutent tout le temps. Je n'ai jamais rien connu de tel, alors j'ai immédiatement dit oui quand on m'a demandé de revenir."

Une "bagarre de coaches" à la première

Mark Forster a une stratégie ludique pour son retour : "J'obtiendrai les meilleurs talents dans mon équipe en étant plus fort que Yvonne, en parlant si vite que Samu ne peut pas me comprendre, et en travaillant aussi dur que possible pour que personne ne sache qui est vraiment Kamrad." Cependant, Samu Haber sait que son expérience en arts martiaux ne l'aidera pas contre ses collègues coaches : "Les arts martiaux et les bagarres de coaches à 'The Voice of Germany' sont tous les deux difficiles, mais 'TVOG' est plus douloureux car je ne peux pas entraîner aucune défense contre les astuces des autres coaches dans mon dojo."

Kamrad a également connu une "bagarre de coaches" lors de sa première, en déclarant : "J'ai été accueilli avec des confettis par Samu, Yvonne et Mark, et j'ai appris à mes dépens sur le siège rouge." Les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir comment les coaches se battent pour les talents à la fin du mois de septembre.

Mark Forster a été vu pour la dernière fois à "The Voice of Germany" en 2022, Catterfeld était un coach de 2016 à 2018 et en 2020, et a également coaché "The Voice Senior". Samu Haber était un coach en 2013, 2014, 2016, 2017 et 2020, partageant récemment un siège avec Rea Garvey (51 ans).

