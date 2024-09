- La sage-femme de Sabine Eberts revient sur scène en 2025

En 2025, le personnage de Marthe de la Sachsen-Saga de Sabine Eberts fait son grand retour sur la scène de la Felsenbühne Rathen. La production, intitulée "La trace de la sage-femme", est basée sur le deuxième livre de la série et figure parmi les trois nouveaux spectacles prévus pour cette année dans ce théâtre naturel renommé de la Suisse saxonne. La première de la saison, annoncée par les Landesbühnen Sachsen, aura lieu le 16 mai. L'adaptation pour la scène a été réalisée par Odette Bereska, qui avait déjà mis en scène "Le secret de la sage-femme" en 2018.

Par ailleurs, "Le petit chaperon rouge" et "Anatevka" seront également à l'affiche. Dans une nouvelle version, "Le petit chaperon rouge" parcourra les rochers, une histoire célébrant l'amour de la nature et le pouvoir des petites choses pour faire une grande différence. Parallèlement, la comédie musicale "Anatevka", qui met en scène le laitier juif Tewje dans sa quête pour préserver les valeurs traditionnelles dans un monde en mutation, sera également présentée.

D'autres pièces du répertoire, telles que "Shatterhand", "Der Freischütz", "Im Weißen Rössl" et "Das kalte Herz", seront jouées jusqu'au 7 septembre à la "Felsenbühne Festspiele" de Rathen, un titre donné aux saisons estivales par les Landesbühnen depuis la reprise des représentations sur leur scène en plein air.

Baisse de fréquentation en 2024

Entre mi-mai et le week-end dernier, environ 62 000 visiteurs se sont rendus aux représentations nichées dans les montagnes de grès de l'Elbe, au sud de Dresde. Cependant, ce nombre était d'environ 11 000 de moins qu'en 2023 en raison d'annulations liées à la météo et de périodes de vacances peu favorables, a expliqué un représentant des Landesbühnen.

La scène, entourée par les formations rocheuses uniques des montagnes de grès de l'Elbe, est similaire à d'autres théâtres en plein air en Allemagne et peut accueillir 1 800 spectateurs. Fondées en 1936, les Landesbühnen Sachsen se produisent sur la Felsenbühne depuis 1954.

Malgré un répertoire varié incluant "Shatterhand", "Der Freischütz", "Im Weißen Rössl" et "Das kalte Herz", la saison 2024 à la Felsenbühne a connu une fréquentation plus faible en raison d'annulations liées à la météo et de périodes de vacances peu favorables. D'autres productions, telles que "Shatterhand" et "Der Freischütz", se poursuivront jusqu'au 7 septembre, offrant aux spectateurs

Lire aussi: