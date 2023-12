La Ryder Cup : Le bon, la brute et le truand

La Ryder Cup, le tournoi biennal de golf entre les États-Unis et l'Europe, est plus une pantomime qu'un jeu, plus un concert de rock qu'un récital.

C'est l'occasion pour le golf de se lâcher, de se débarrasser de son image guindée et d'embrasser le vacarme des sports de stade. Deux équipes de 12 joueurs s'affrontent en matchplay - en gagnant des trous plutôt qu'en comptant les coups. C'est coloré, bruyant, endiablé, passionné.

Frivole ? Pas du tout. C'est tout à fait sérieux. Depuis que des joueurs européens ont été recrutés pour soutenir la Grande-Bretagne et l'Irlande en 1979, ce tournoi est devenu synonyme de drame sportif à couper le souffle et d'émotion intense.

Les États-Unis, qui ont repris du poil de la bête, sont les champions en titre, mais n'ont plus gagné en Europe depuis 1993. L'Europe a remporté six des huit dernières éditions, dont trois consécutives depuis 2010. La rivalité est à son comble. Et c'est là que les choses peuvent mal tourner.

Tout commence par la "drôle de guerre".

Pour l'événement de ce mois-ci au Golf National, près de Paris, elle a commencé à la minute où l'Américain Jim Furyk et le Danois Thomas Bjorn ont été nommés capitaines, peu de temps après la victoire des États-Unis à Hazeltine en 2016.

Dès les premières étapes, le capitaine est scruté à la loupe. Chaque parole, chaque geste est disséqué par les fans et les médias. De la nomination des vice-capitaines à la sélection de quatre wildcards pour compléter les huit qualifiés automatiques, les capitaines sont remis en question au fur et à mesure que leur campagne prend forme.

Les débats sur les wildcards peuvent faire rage longtemps après l'événement. Faut-il choisir des vétérans qui ont fait leurs preuves au combat, ou des débutants en forme mais qui n'ont pas encore fait leurs preuves ? Furyk a choisi un mélange, Bjorn a opté pour les vieilles têtes.

Les avis sur le rôle du capitaine varient entre le commandant stratégique crucial et la figure de proue qui fait des discours, mais il offre un parfait contrepoids aux plaisirs de la fausse guerre.

La preuve sera faite avec Le Pudding.

Un terrain sacré

La semaine de la Ryder Cup commencera pour de bon mardi à Paris, lorsque les équipes se rendront sur le parcours pour s'entraîner. Les capitaines, les vice-capitaines et les joueurs seniors réfléchissent à la composition des équipes pour les quatre premières séances de vendredi et samedi.

L'alchimie est essentielle. Au fil des ans, il y a eu de bonnes, de mauvaises et d'horribles combinaisons. Les Espagnols Seve Ballesteros et Jose Maria Olazabal ont établi la norme avec 11 victoires et deux moitiés lors de leurs 15 matches ensemble.

Le jumelage de Tiger Woods et Phil Mickelson au plus fort de leur guerre froide en 2004 est toujours cité comme la meilleure façon de ne pas le faire.

Comme une armée médiévale dressant son camp avant la bataille, les deux équipes font courir leurs couleurs dans des sections séparées du clubhouse. La "salle d'équipe" devient un lieu sacré. C'est là que se retrouvent les joueurs, les caddies, les épouses, les petites amies et les proches.

Elle est décorée de citations motivantes, d'images et de vidéos des gloires passées, et équipée de tout le confort nécessaire. Pour les États-Unis, il s'agit souvent de ping-pong. Le vice-capitaine Matt Kuchar est considéré comme le roi, mais le débutant Bryson DeChambeau prétend être le jeune prétendant et a acheté une nouvelle "pagaie".

Le mercredi suit le même schéma. Pratique, spéculation, ragots, intrigues.

Des histoires circulent sur des personnages célèbres prononçant des discours enflammés lors de rassemblements d'équipes. Pensez à Ballesteros, malade, sur haut-parleur depuis son domicile espagnol au Celtic Manor en 2010, à Sir Alex Ferguson, ancien manager de Manchester United, s'adressant à l'Europe à Gleneagles, ou encore à George W. Bush, alors gouverneur du Texas, invoquant l'esprit d'Alamo à la veille de la célèbre remontée des États-Unis à Brookline en 1999.

L'anticipation s'installe, les failles dans l'armure sont sondées.

Nick Faldo a été cloué au pilori en 2008 à cause d'une photo de sa prétendue liste de paires. Il a prétendu qu'il s'agissait des commandes de sandwichs de son équipe. Les États-Unis en tête ? Lors d'un Celtic Manor sous la pluie en 2010, les imperméables des États-Unis ont fui et un sous-fifre a été dépêché pour en acheter d'autres. Europe 1-up ? Tout cela n'est que de la poudre aux yeux et, en l'absence d'action concrète, les médias s'en régalent.

La fausse guerre atteint son paroxysme lors de la cérémonie d'ouverture de jeudi, lorsque les joueurs en costume, escortés par leurs partenaires chèrement vêtus, montent sur scène et que les capitaines prononcent un discours très attendu dans lequel ils annoncent leurs premières paires pour le vendredi.

Leurs paroles, leur langage corporel, leurs choix - et même le brillant de leurs chaussures - sont scrutés à la loupe et utilisés comme des présages.

Sam Torrance, capitaine de l'équipe d'Europe en 2002, s'est exercé sur le pupitre installé dans son garage des mois avant l'événement pour être sûr de bien faire. Faldo s'est trompé sur le nom de certains de ses joueurs à Valhalla en 2008 et a mis l'Europe sur la touche.

Dans le calme de l'aube du vendredi, les tribunes du premier tee crépitent et pétillent, les fans de la première heure s'échauffant la voix.

L'atmosphère du stade est devenue unique dans le monde du golf, avec des chants, des chansons, des blagues et des répliques qui fusent de part et d'autre. Les tribunes du Golf National ressemblent à des gratte-ciel.

Mickelson parle de "l'une des plus grandes expériences du jeu", tandis que Jordan Spieth a été tellement ému qu'il a commandé une peinture de la scène du premier départ à Gleneagles pour sa maison.

"C'est comme expliquer à quelqu'un qui n'est pas père ce que c'est que d'être père", a déclaré Torrance. "On ne peut pas l'expliquer.

Une fois que les quatre premiers matches ont été lancés, l'événement se déroule à toute vitesse. Tout se joue maintenant sur la couleur du tableau d'affichage. Le bleu signifie que l'Europe est en tête, le rouge que les États-Unis sont en tête. Le momentum oscille d'un côté à l'autre. Les rugissements explosent comme des grenades lorsque les putts tombent ou ne tombent pas.

Avec seulement quatre matches sur le parcours, la foule est concentrée, l'atmosphère intense. La plupart du temps, elle est bon enfant, mais l'alcool libère les inhibitions et, pour une petite minorité, les coups de gueule peuvent être violents.

À Brookline, le père de Colin Montgomerie a dû cesser de suivre ses matches parce que les insultes étaient trop fortes. Rory McIlroy a été pris pour cible à Hazeltine en 2016 et un chahuteur vulgaire a été expulsé.

À l'intérieur des cordes, les choses peuvent également s'envenimer. Pourtant, pour chaque prise de bec entre Paul Azinger et Seve Ballesteros, pour chaque joueur américain qui s'en prend aux Européens avec des chapeaux militaires lors de la "guerre sur le rivage" à Kiawah Island en 1991, ou pour chaque membre de l'équipe américaine qui envahit prématurément le green lorsque Justin Leonard s'assure la victoire lors de la "bataille de Brookline", il y a une myriade de moments de légèreté et d'esprit sportif.

Comme Boo Weekley chevauchant son driver comme un cheval sur le fairway de Valhalla, ou Mickelson levant le pouce à son rival Justin Rose dans le feu de l'action à Medinah, ou encore Reed et Rory McIlroy se frappant le poing et se tapant dans le dos lors d'un duel tumultueux à Hazeltine.

Il n'y a pas de deuxième

Le samedi suit le même schéma, quatre balles suivies de foursomes. Certains des 12 joueurs joueront toutes les sessions, d'autres se reposeront. Certains sont mécontents d'avoir été laissés de côté et s'en servent comme d'un carburant au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu.

Le score à la fin du samedi est déterminant pour la stratégie du dimanche en simple. Mais ce n'est pas toujours évident. Brookline et Medinah, où les États-Unis et l'Europe, respectivement, ont remonté un score de 10 à 6 pour remporter des victoires légendaires, font figure de référence.

L'ordre des simples, qui fait l'objet de nombreux débats - qui sort quand - peut être un élément déterminant du match ou un bâton avec lequel battre le capitaine. Le chiffre magique pour une victoire absolue est de 14,5 points. Pour le défenseur, 14 permet de conserver la Coupe.

Alors, faut-il charger l'équipe première avec ses meilleurs joueurs pour s'assurer un départ rapide ? Ou bien répartissez-vous vos stars sur l'ensemble du terrain au cas où le match se jouerait sur le fil ?

Toutes ces solutions ont été essayées et ont donné lieu à des résultats différents. Si vous gagnez, vous êtes un génie. Perdre, c'est se planter. Il n'y a pas de seconde chance.

Les conférences de presse qui suivent l'événement sont une étude de l'esprit - principalement consommé par des vainqueurs pleins de sagesse - et de la tristesse.

POURQUOI ce tir d'un mètre quatre-vingt n'est-il pas tombé à la 16e minute ? En général, les récriminations sérieuses n'apparaissent pas avant un certain temps, mais il y a parfois une bombe instantanée, comme lorsque Mickelson a publiquement critiqué le capitaine Tom Watson à Gleneagles en 2014.

Malgré son langage de gestionnaire et sa planification méticuleuse, l'approche de Paul McGinley était-elle meilleure que l'autocratie à l'ancienne de Watson, ou ses joueurs ont-ils simplement réussi plus de putts ? Davis Love est-il plus intelligent que Darren Clarke parce que son équipe a infligé une défaite de 17 à 11 il y a deux ans ? Qui a l'avantage jusqu'à présent, Furyk ou Bjorn ?

Voilà de quoi alimenter la fausse guerre, et une raison de plus pour laquelle la Ryder Cup reste une révélation.

