- La RWN soutient le retour de l'esturgeon dans le Rhin

Rhénanie-du-Nord-Westphalie plaide en faveur de la réintroduction de l'esturgeon, qui a disparu du Rhin dans les années 1950. Dans cet objectif, des jeunes esturgeons européens ont été relâchés dans la réserve naturelle néerlandaise Millingerwaard, en présence de la ministre de l'Agriculture Silke Gorißen (CDU), a annoncé le ministère de l'Agriculture. Les poissons relâchés dans le Rhin ont été équipés de transmetteurs pour mieux suivre leurs parcours migratoires et déterminer s'ils atteignent la mer du Nord. Ces données aideront à planifier la réintroduction future de cette espèce de poisson dans le delta du Rhin dans les années à venir.

Le ministère a également mentionné que les esturgeons européens peuvent atteindre une longueur de trois mètres, le plus lourd pesant 400 kilogrammes ayant été capturé dans le Rhin inférieur. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ces poissons migrateurs à longue distance remontaient le Rhin depuis la mer du Nord et étaient pêchés pour leur viande et leur caviar. Cependant, la pollution des eaux a entraîné leur extinction dans le Rhin.

Le relâchement actuel fait partie du projet "Le Rhin relie", dans lequel dix organisations allemandes et néerlandaises travaillent ensemble pour créer un Rhin sain, vert et vibrant. Outre les esturgeons européens, le projet implique également le relâchement de jeunes esturgeons de l'Atlantique dans le Rhin.

La réintroduction des esturgeons européens dans le Rhin vise à restaurer la biodiversité de la nature dans la région, ces poissons ayant été autrefois courants dans ses eaux. Le développement des esturgeons dans le Rhin contribuerait considérablement à maintenir un écosystème équilibré et sain, enrichissant la nature.

Lire aussi: