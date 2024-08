- La Russie vise l'infrastructure énergétique de l'Ukraine avec des attaques aériennes.

En une des plus lourdes offensives en près de 2,5 ans de conflit, la Russie a pilonné l'Ukraine avec des roquettes, des missiles de croisière et des drones depuis les airs. Selon le Premier ministre Denys Shmyhal sur Telegram, 15 des 24 régions ukrainiennes ont été touchées, entraînant des pertes humaines. "Des vies ont été perdues et des blessures ont été infligées." L'objectif principal de ces attaques était une fois de plus le système énergétique de l'Ukraine, ce qui a entraîné des pannes de courant et des arrêts d'urgence à Kyiv et dans d'autres parties du pays.

Le président Volodymyr Zelenskyy a confirmé l'utilisation par la Russie de plus de 100 roquettes et d'un nombre similaire de drones de combat. Il a réitéré la demande urgente de l'Ukraine à ses partenaires de permettre le déploiement d'armes occidentales contre les cibles militaires russes dans leurs frontières. "Chaque dirigeant, chaque allié comprend les décisions critiques nécessaires pour mettre fin à ce conflit de manière juste." Pour l'Ukraine, il ne devrait pas y avoir de contraintes frontalières, car la Russie ignore ses limites d'attaque.

La durée prolongée des attaques a rendu difficile la collecte de rapports sur les pertes et les dommages. Les chiffres officiels préliminaires ont indiqué 5 morts et 17 blessés dans différentes régions du pays. Les bombardements ont eu lieu alors que les gens reprenaient le travail après le week-end et les célébrations de l'Independence Day.

À Kyiv, l'alerte aérienne n'a été levée qu'après près de 8 heures, à 13h45 heure locale (12h45 CET), alors que des essaims de drones de combat russes continuaient de survoler le ciel. Des images ont montré les habitants de la ville d'un million de personnes cherchant refuge dans les stations de métro.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'armée russe a utilisé 11 bombardiers à longue portée Tu-95 comme plates-formes de lancement de missiles de croisière à un moment donné. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été dirigés contre l'Ukraine. Le pays était également attaqué par des missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer Noire. Environ 50 drones ont été détectés dans l'espace aérien. Comme d'habitude, l'Ukraine n'a pas révélé d'informations sur les frappes contre les cibles militaires.

En raison de la proximité des attaques russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a envoyé des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des rapports ont également fait état de la participation d'avions d'autres pays alliés à l'opération.

Coupe de courant d'urgence

"L'ennemi s'obstine dans sa mission de plonger les Ukrainiens dans l'obscurité", a écrit le ministre de l'Énergie Herman Halushchenko sur Facebook. La situation est grave. Le fournisseur d'énergie Ukrenergo et d'autres entreprises énergétiques tentent de soulager le réseau par des coupures d'urgence. En l'absence de courant, l'approvisionnement en eau est généralement affecté.

**Depuis le début de 2023/24, la Russie a tenté à plusieurs reprises d'utiliser des frappes aériennes combinées pour Disable

