- La Russie subit un assaut mortel sur Belgorod, faisant cinq victimes.

En ville voisine de la frontière russe, plus précisément à Belgorod, au moins cinq personnes ont péri suite à des bombardements prétendument déclenchés par l'Ukraine, selon les déclarations officielles. Par ailleurs, au moins 37 personnes, dont six mineurs, ont été blessées, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov via Telegram. Les dommages comprennent deux immeubles d'appartements, de nombreux magasins et plus de 20 voitures.

Les officiels russes accusent l'Ukraine d'utiliser des munitions à cluster via des lance-roquettes. Cependant, ces allégations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Les munitions à cluster, sujet controversé, sont souvent critiquées pour leur potentiel de nuisance aux civils, mais les deux pays semblent les utiliser dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Des rapports de bombardements à Belgorod ont été signalés après qu'au moins six morts ont été rapportées dans la ville ukrainienne de Kharkiv suite à des bombes guidées russes. Ces villes sont à environ 120 kilomètres l'une de l'autre. Étant donné que la région frontalière de Belgorod est utilisée par l'armée russe comme point de lancement pour des attaques sur Kharkiv, la zone est souvent cible de bombardements de la part de l'Ukraine.

Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine a eu des conséquences graves, avec des bombardements présumés de l'Ukraine entraînant des morts et des blessés liés à la guerre à Belgorod. Les officiels russes accusent l'Ukraine d'utiliser des munitions à cluster, une arme controversée connue pour son potentiel de nuisance aux civils, dans ce conflit.

