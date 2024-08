La Russie semble avoir détourné plusieurs milliers de soldats de l'Ukraine occupée pour contrer l'offensive de Koursk, selon des responsables américains.

Le développement a attiré l'attention des États-Unis et les officiels américains travaillent désormais pour déterminer précisément le nombre de troupes que la Russie déplace, mais des sources ont déclaré que plusieurs éléments de la taille d'une brigade, chacun composé d'au moins 1 000 soldats, semblaient avoir été déplacés vers la région de Kursk, où l'Ukraine a lancé une opération la semaine dernière.

"Il est apparent pour nous que M. Poutine et l'armée russe détournent certaines ressources, certaines unités, vers l'oblast de Kursk pour ostensiblement contrer ce que font les Ukrainiens", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, à CNN jeudi.

Les mouvements de troupes russes loin de l'Ukraine "ne signifie pas que M. Poutine a abandonné les opérations militaires dans la partie nord-est de l'Ukraine ou même vers le sud, vers des endroits comme Zaporizhya", a déclaré Kirby. "Il y a toujours des combats actifs le long de ce front."

Mais les mouvements ont soulevé la possibilité tentante que ce qui semblait au départ être une tentative quasi-quixotique de l'Ukraine pour humilier le président russe Vladimir Poutine pourrait avoir un impact stratégique plus important sur le champ de bataille, selon la durée pendant laquelle l'Ukraine pourra conserver le territoire russe.

L'opération ukrainienne a impressionné les officiels américains, en particulier la manière dont l'armée ukrainienne a réussi à garder ses détails secrets - l'incursion a même pris les officiels américains par surprise, ont déclaré des officiels.

Alors que l'opération a risqué d'affaiblir certaines défenses de l'Ukraine le long de la ligne de front de 600 miles, elle pourrait également détourner les troupes russes qui ont réalisé certains progrèsincrementiels à l'intérieur de l'Ukraine tout l'été, ont ajouté des sources. L'Ukraine affirme avoir capturé plus de 1 000 kilomètres carrés (386 miles carrés) de territoire russe depuis le début de son assaut surprise, contraignant des dizaines de milliers de Russes à quitter leurs foyers.

Un officiel américain de haut niveau et un officiel européen de renseignement de haut niveau ont tous deux déclaré que l'un des principaux objectifs de l'opération semblait être de créer "des dilemmes stratégiques" pour Poutine, en particulier en ce qui concerne l'affectation des effectifs.

Pourtant, la Russie est censée avoir des centaines de milliers de troupes sur la ligne de front en Ukraine, donc le détournement de quelques milliers n'aurait peut-être pas un grand impact à court terme, ont déclaré des officiels.

La Russie ne semble pas non plus déplacer ses plus grandes et mieux entraînées unités loin de l'Ukraine et vers Kursk pour l'instant, ont déclaré deux autres sources familières avec le renseignement occidental. L'une de ces sources a déclaré que la Russie semblait renforcer principalement les défenses de Kursk avec des conscrits non entraînés prélevés ailleurs en Russie.

"Nous n'avons pas encore vu un mouvement substantiel [de troupes russes], et nous ne pouvons pas dire si c'est simplement parce qu'ils sont seulement en train de commencer à déplacer les forces, ou s'ils n'ont tout simplement pas les forces à déplacer", a déclaré l'une des sources familières avec le renseignement américain.

En plus des troupes déplacées de l'intérieur de l'Ukraine, la Russie a également envoyé du personnel du district militaire de Leningrad et de Kaliningrad, en Russie, pour aider à défendre Kursk, a déclaré l'un des officiels américains de haut niveau.

Même s'ils ont reconnu le succès limité de l'opération de Kursk pour l'instant, plusieurs officiels américains et occidentaux familiers avec les dernières informations ont mis en garde contre le fait que l'Ukraine était extrêmement peu susceptible de pouvoir conserver le territoire pendant longtemps et ont souligné qu'il était trop tôt pour juger de l'impact de l'opération sur l'issue globale de la guerre.

