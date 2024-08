La Russie s'efforce de remédier à sa situation interne à Koursk.

En un retournement de situation inattendu, la poussée militaire de l'Ukraine dans la région de Kursk a pris la Russie au dépourvu, entraînant l'effondrement de ses défenses et la retraite de ses troupes frontalières, selon les informations partagées par le ministère de la Défense du Royaume-Uni. La Russie semble maintenant s'empresser de contrer l'avancée ukrainienne, selon les récents rapports.

Le choc initial de l'assaut ukrainien dans la région de Kursk, selon l'analyse britannique, a laissé les forces russes mal préparées. En réponse, plus de troupes ont été envoyées dans la région et des positions défensives supplémentaires sont en cours de construction, selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni.

L'Ukraine a lancé une attaque terrestre dans la région de Kursk le 6 août, marquant la première opération de ce type depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022. Environ 10 000 soldats ukrainiens sont thought to be impliqués. L'Ukraine affirme avoir capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes lors de l'opération.

Les forces ukrainiennes ont reportedly avancé de 10 à 25 kilomètres dans la région, couvrant environ 40 kilomètres, selon les rapports britanniques. Malgré la présence de lignes de défense et de troupes frontalières dans la région, la Russie a apparemment été prise de court par cette attaque. Le Royaume-Uni partage fréquemment des mises à jour sur l'évolution du conflit, que la Russie considère comme de fausses informations.

L'armée ukrainienne continue de revendiquer des avancées, affirmant contrôler plus de 80 établissements covering 1 500 kilomètres carrés. Cependant, les analystes militaires indépendants estiment que ces chiffres sont exagérés, peut-être de moitié.

Des combats intenses sont signalés par les blogueurs militaires russes, avec des pertes significatives du côté ukrainien. L'Ukraine n'a pas encore réagi à ces rapports.

Le ministère de la Défense de la Russie affirme avoir réussi à repousser les attaques ukrainiennes et à arrêter les renforts en provenance de pays voisins. Cependant, ces allégations restent pour l'instant non vérifiées.

Vidéo de l'invasion publiée par l'Ukraine

Les troupes aéroportées ukrainiennes ont publié une vidéo, prétendument montrant les premières heures de l'opération. Le 6 août, jour de l'attaque, est maintenant considéré comme un jour historique dans le conflit russo-ukrainien, selon l'unité.

Accompagnée d'une musique rappelant un film d'action hollywoodien, la vidéo montre le déminage, la traversée de la frontière, la destruction des défenses de l'ennemi, les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et la capture de prisonniers. Les gardes-frontières et l'armée russe ont apparemment été pris au dépourvu par cette attaque.

L'authenticité de la vidéo, largement diffusée sur divers sites d'actualités ukrainiens et russes, reste pour l'instant non confirmée.

Cette opération, commencée il y a environ dix jours, pourrait être considérée comme un revers pour le président russe Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis 25 ans et a repeatedly promis la sécurité à son peuple depuis le début de son conflit avec l'Ukraine il y a deux ans et demi.

