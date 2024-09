La Russie renvoie six représentants britanniques.

En pleine tension croissante entre la Russie et l'Occident concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou a expulsé six diplomates britanniques, les accusant d'espionnage. Cette information a été initialement communiquée par l'agence de sécurité russe, le FSB, dans un mouvement inhabituel. Par la suite, le ministère des Affaires étrangères russe, qui gère généralement ce type de situation, a apporté son soutien à cette décision.

Le FSB a déclaré que le département d'Europe de l'Est du Foreign Office britannique s'était transformé en une organisation d'espionnage visant à porter un coup stratégique à la Russie. Ils affirment avoir détecté des activités d'espionnage et de subversion parmi six diplomates de l'aile politique de l'ambassade britannique, sans fournir de détails spécifiques.

Historiquement, la Russie et la Grande-Bretagne ont entretenu des relations plus fortes, la Russie considérant la Grande-Bretagne comme son principal adversaire en Europe. La cause de l'expulsion actuelle pourrait être le différend concernant la permission que devraient donner la Grande-Bretagne et les États-Unis à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré que cela signifierait l'implication directe de l'OTAN dans le conflit.

En réponse, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que la Russie avait envahi illégalement l'Ukraine et pourrait mettre fin au conflit instantanément en se retirant.

L'accusation d'espionnage portée par le FSB contre six diplomates britanniques a encore exacerbé les tensions entre la Russie et la Grande-Bretagne. Les diplomates étaient accusés de fonctionner comme une organisation d'espionnage au sein du département d'Europe de l'Est du Foreign Office britannique, en engageant des activités d'espionnage et de subversion.

Lire aussi: