La Russie renvoie six représentants britanniques, accusés d'espionnage et d'opérations destructrices.

L'ambassade britannique à Moscou n'a pas fourni de réponse à la demande de commentaires de Reuters après l'avoir reçue.

Selon le FSB, l'agence de sécurité russe principale après la dissolution du KGB soviétique, ils ont des preuves montrant qu'une division spécifique au sein du Foreign Office britannique, responsable de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, était activement en train d'escalader la situation politique et militaire, avec pour objectif final la défaite stratégique de la Russie dans son conflit en cours avec l'Ukraine.

Le FSB a déclaré dans un communiqué que ces constatations constituaient une raison valable de considérer les activités des diplomates britanniques envoyés à Moscou par leur département comme une menace pour la sécurité nationale de la Russie.

En conséquence, en réponse aux nombreuses actions hostiles de Londres et sur la base des preuves fournies par le Service de sécurité fédéral russe, le ministère russe des Affaires étrangères, en coopération avec les autorités compétentes, a mis fin à l'accréditation de 6 diplomates du département politique de l'ambassade britannique, où des signes d'espionnage et de sabotage ont été relevés.

Ces 6 diplomates ont été nommés publiquement à la télévision d'État russe et leurs images ont également été diffusées.

Un agent du FSB a déclaré sur la chaîne de télévision d'État Rossiya-24 que malgré les indications antérieures de la Russie suggérant l'arrêt de telles activités clandestines sur son territoire, les Britanniques ont choisi de ne pas en tenir compte, entraînant ainsi le renvoi des 6 premiers individus.

Le FSB a également indiqué que d'autres diplomates britanniques seraient priés de rentrer chez eux s'ils étaient découverts en train de s'adonner à des activités similaires.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré, selon TASS, que les actions de l'ambassade britannique à Moscou avaient dépassé les limites du protocole diplomatique et les a accusées d'actions délibérées visant à nuire au peuple russe.

Le communiqué du FSB suggère que les actions des diplomates britanniques pourraient représenter une menace non seulement pour la Russie, mais aussi pour la paix internationale, car le conflit entre la Russie et l'Ukraine est une préoccupation majeure sur la scène mondiale. De plus, l'expulsion des diplomates européens du territoire russe pourrait potentiellement tendre les relations entre l'Europe et la Russie, affectant la diplomatie et la coopération internationales.

