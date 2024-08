La Russie renforce ses forces dans la région frontalière contestée de Koursk.

12:57 Mangott sur les objectifs de Kiev à Kursk : "Troisième raison : gifle humiliante pour Poutine"Les observateurs suspectent que l'attaque d'Ukraine sur le territoire russe est une tentative de capturer des terres comme moyen de négociation. Le politologue Gerhard Mangott pense que les troupes de Kiev ne réussiront pas à garder les territoires pendant longtemps, mais il soupçonne d'autres motivations derrière l'incursion.

12:34 Zelensky : Quatre morts après l'attaque russe contre un supermarché à KostjantyniwkaAu moins quatre personnes ont été tuées et 24 blessées lors d'une attaque d'artillerie russe contre la ville de Kostjantyniwka dans la région contestée de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la plateforme X. Les opérations de secours et de récupération se poursuivent. Le gouverneur ukrainien de Donetsk, Vadym Filashkin, a rapporté que la ville a été cible d'un tir d'artillerie russe. Des images publiées par le gouverneur sur Telegram montrent une épaisse fumée noire s'élevant du bâtiment détruit. Radio NV a publié des images du supermarché en feu et des environs détruits. Les conséquences exactes de l'attaque restent inconnues. "L'attaque contre le supermarché de Kostjantyniwka est un autre cas de terreur russe. La guerre contre les civils est tout ce qu'ils peuvent faire", a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, sur Telegram. Kostjantyniwka est régulièrement cible des forces russes. Lors d'une attaque russe contre un marché local à Kostjantyniwka en septembre 2023, 17 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées.

11:53 Le ministère russe des Situations d'urgence déclare l'état d'urgence à KurskLe ministère russe des Situations d'urgence a déclaré l'état d'urgence fédéral dans la région de Kursk frontalier de l'Ukraine. Selon le gouvernement de Moscou, les forces russes à Kursk continuent de repousser l'avancée des unités ukrainiennes. L'agence de presse d'État RIA a rapporté cela en citant le ministère de la Défense. Environ un millier de soldats ukrainiens avaient reportedly pénétré dans la région mardi.

11:32 Une vidéo montre des camions militaires russes brûlés à KurskUne vidéo circulant sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montre un convoi de camions militaires russes brûlés dans la région russe de Kursk. Les véhicules sont alignés le long d'une route. La vidéo montre environ 15 camions, dont un marqué 'Z', qui est le symbole utilisé en Russie pour son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Reuters a pu vérifier l'emplacement dans la vidéo comme étant le village d'Oktyabr'skoe en fonction des bâtiments, des arbres et de la disposition des routes. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer exactement quand la vidéo a été prise.

10:55 Les médias : une réaction en chaîne à Lipetsk détruit 700 bombesUn attaque de drone contre un aérodrome militaire dans la région russe de Lipetsk est censée avoir déclenché une réaction en chaîne, détruisant plus de 700 bombes, selon une source de l'agence de renseignement ukrainienne "L'Indépendant de Kiev". Auparavant, les autorités russes avaient rapporté qu'une attaque de drone dans la région avait causé un incendie sur un aérodrome militaire et endommagé une installation énergétique. La source a dit à "L'Indépendant de Kiev" que l'aérodrome stockait des avions de combat et des hélicoptères. Il est inconnu combien ont été endommagés ou détruits lors de l'attaque.

10:35 Kiev revendique une attaque contre un aérodrome militaire à LipetskL'armée ukrainienne a revendiqué avoir attaqué un aérodrome militaire dans la région russe de Lipetsk pendant la nuit. L'attaque a endommagé des stocks de bombes guidées, causant un grand incendie et plusieurs explosions, a déclaré l'armée ukrainienne sur le service de messagerie Telegram. L'aérodrome accueille des avions de combat russes de types Su-34, Su-35 et MiG-31. Lipetsk est situé à l'est de la région frontalière de Kursk, plus profondément dans le territoire russe.

10:08 Munz : "Les Russes incapables de contre-attaquer"Depuis l'invasion russe le 24 février 2022, l'Ukraine se défend sur son propre territoire. Cependant, depuis trois jours, les troupes ukrainiennes attaquent également dans la région frontalière de Kursk, en Russie. Le correspondant de Moscou de ntv, Rainer Munz, explique pourquoi cette offensive surprise pose plusieurs défis pour la direction militaire russe.

09:44 Activiste des droits de l'homme : la Russie régresse vers les temps de StalineOleg Orlov, un activiste des droits de l'homme libéré dans un échange de prisonniers avec la Russie, critique l'ampleur de la répression en Russie actuelle lors d'un entretien avec l'agence de presse AP. Orlov dit que sous le président russe Vladimir Poutine, les gens sont emprisonnés pour critiquer les autorités, une chose non vue depuis l'époque du dictateur soviétique Joseph Staline. "Nous glissons vers les temps de Staline", dit le co-président de Memorial, l'une des organisations de défense des droits de l'homme les plus anciennes et les plus renommées de Russie, récompensée par le prix Nobel de la paix en 2022. Orlov a été condamné à deux ans et demi de prison en février pour avoir critiqué la guerre russe en Ukraine dans un article. Sa libération dans l'échange de prisonniers entre la Russie, la Biélorussie et plusieurs pays occidentaux l'a surpris complètement.

09:00 L'Ukraine publie les chiffres des pertes russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 588 540 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 030 au cours des 24 dernières heures. Le rapport indique également que trois chars, 49 systèmes d'artillerie et deux systèmes de défense aérienne ont été détruits. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 434 chars, 16 536 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 325 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive à grande échelle. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, bien que celles-ci soient également probablement des valeurs minimales.

08:19 Médias : Incendies massifs à Rylsk, région de KurskDes explosions intenses et des incendies massifs ont été signalés pendant la nuit dans la ville de Rylsk dans la région russe de Kursk, selon "The Kyiv Independent" citant des rapports sur des canaux Telegram en langue russe. Les habitants du village de Stepanovka ont rapporté avoir entendu quatre explosions. La cause de ces explosions reste inconnue. La ville de Rylsk se trouve à environ 35 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne.

07:37 Russie : État d'urgence après une attaque de drone sur une base aérienneDes explosions massives ont suivi une attaque de drone ukrainien sur une base aérienne près de Lipetsk. Un état d'urgence a été déclaré dans la ville de Lipetsk pour faire face aux conséquences des explosions, a annoncé le gouverneur Igor Artamonov sur Telegram. Quatre villages autour de l'aéroport militaire ont été évacués. Les transports en commun à Lipetsk et dans les environs ont été arrêtés. Six personnes ont été blessées suite à ces attaques.

06:52 Médias : Explosion suite à une attaque ukrainienne en CriméeUne explosion a eu lieu sur la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie, selon "Ukrainska Pravda" citant des rapports Telegram. Le gouverneur russe de la ville de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a écrit sur Telegram que les forces de la Flotte de la Mer Noire et la défense aérienne ont repoussé une attaque des forces ukrainiennes sur Sébastopol, détruisant trois drones. De plus, la défense aérienne russe est censée avoir abattu un missile anti-navire ukrainien R-360 Neptune au-dessus de la mer près de Sébastopol. Le canal Telegram "CrimeaWind" rapporte des tirs et une forte explosion à Chornomorskyi, ainsi que le travail de la défense aérienne russe dans la zone de l'aéroport de Belbek. Une colonne de fumée noire a été signalée au-dessus de l'aéroport, et une forte odeur de feu a été rapportée dans la zone côtière de la ville, selon le canal Telegram "CrimeaWind" citant des abonnés. Aucun renseignement sur d'éventuelles pertes n'a été fourni pour l'instant.

06:05 Médias : Incendie sur une base aérienne militaire dans la région russe de LipetskUn incendie s'est déclaré sur une base aérienne militaire dans la région russe de Lipetsk, selon des rapports des agences de presse russes RIA Novosti et TASS. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Peu de temps avant, le gouverneur local a annoncé des évacuations en raison d'une "massive" attaque de drone près de la ville de Lipetsk, qui a causé des explosions et des pannes de courant, selon Igor Artamonov sur Telegram. Un état d'urgence a été déclaré dans le district de Lipetsk, et quatre villages sont en train d'être évacués. Certains des villages mentionnés sont situés près d'une base aérienne à l'extérieur de la ville. Aucun décès n'a été signalé, selon son rapport. Les autorités ukrainiennes n'ont signalé aucune attaque dans la région. Lipetsk se trouve à environ 300 kilomètres de la frontière ukrainienne.

05:02 Putin aurait été ignorant d'un rassemblement de troupes ukrainiennes près de la frontière de KurskValery Gerasimov, chef d'état-major général russe, aurait ignoré des avertissements d'intelligence selon lesquels des forces ukrainiennes se rassemblaient près de la frontière avec la région de Kursk, selon Bloomberg citant une source du Kremlin. Des forces ukrainiennes ont pénétré dans la région de Kursk le 6 août, apportant le conflit sur le territoire russe. Selon le rapport, des forces ukrainiennes ont commencé à se concentrer près de la frontière de Kursk deux semaines avant le début de leur offensive. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été informé de ce rassemblement de troupes.

03:21 La moitié des Allemands craignent une escalade du conflit avec la Russie en raison des missiles américainsLe gouvernement allemand et américain ont convenu que les États-Unis déployeront des systèmes d'armes à longue portée comme les missiles Tomahawk en Allemagne à partir de 2026, capables d'atteindre des cibles en Russie. La moitié des Allemands interrogés par Civey pour Funke Mediengruppe estiment que cela aggravera le conflit avec la Russie. 50 % le pensent, tandis que 38 % ne le pensent pas, et 12 % sont indécis. 44 % considèrent favorablement le déploiement, tandis que 42 % le considèrent défavorablement, avec 14 % d'indécis.

01:14 Le ministre-président Kretschmer appelle à une réduction de l'aide militaire à l'UkraineLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, appelle à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine, compte tenu du budget fédéral. "Nous ne pouvons pas continuer à fournir des fonds pour des armes à l'Ukraine qui sont utilisées et qui ne sont pas efficaces. Tout doit être proportionnel", a déclaré Kretschmer au Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Oui, il y a un soutien, mais nous voyons que nous atteignons nos limites." Kretschmer note la croissance du budget ces dernières années. "Avant la crise du COVID-19 en 2019, notre budget était de 344 milliards d'euros. Maintenant, il est de 480 milliards d'euros, et pourtant la coalition ne peut pas s'entendre sur le budget. Cela montre que tout est hors de contrôle."

23:35 Kiesewetter : L'avancée ukrainienne est légale et stratégiquement judicieuseL'expert en politique étrangère de l'UDI, Roderich Kiesewetter, considère la dernière offensive militaire ukrainienne sur le territoire russe comme légale et stratégiquement judicieuse. La surprise de l'Ukraine est "clairement légale en droit international, conformément au droit de se défendre", et "militairement stratégique", a déclaré Kiesewetter au Tagesspiegel. L'avancée des troupes ukrainiennes vise à fixer les forces russes dans la région de Kursk et à leur infliger des pertes importantes, ce qui soulage la pression sur d'autres fronts, car la Russie devra lier ou redéployer des forces vers Kursk.

22:30 Pentagone : la poussée de l'Ukraine dans la région de Kursk est en ligne avec la politique des États-UnisLa poussée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk est "en ligne avec notre politique", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, selon le portail d'informations "Kyiv Independent" lors d'une conférence de presse. Lorsque l'on lui a demandé si l'Ukraine pouvait utiliser les armes fournies par les États-Unis, Singh a répondu que les États-Unis "ont soutenu l'Ukraine depuis le début dans sa défense contre les attaques provenant de l'autre côté de la frontière". La région de Kursk borde la région ukrainienne de Sumy sur plus de 245 kilomètres, qui a été soumise à des attaques russes quotidiennes depuis sa libération en avril 2022. L'Ukraine prend des mesures "pour se protéger des attaques" et agit "dans le cadre de la politique des États-Unis, où elle peut utiliser nos armes, nos systèmes et nos capacités", a déclaré Singh.

Singh a déclaré que c'était à l'Ukraine de parler de ses propres opérations. Lorsque l'on lui a demandé jusqu'où l'Ukraine pouvait attaquer sur le territoire russe, Singh a déclaré que les États-Unis "ne soutiennent pas les attaques à longue portée". Cependant, elle a refusé de préciser la distance exacte. "Je ne vais pas tracer une carte circulaire des endroits où ils peuvent frapper et où non, mais nous avons été très clairs avec les Ukrainiens", a-t-elle déclaré.

22:09 Le député européen De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible"À la suite de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le député européen Fabio De Masi appelle à un "cessez-le-feu et à des négociations dès que possible". L'Ukraine a "de gros problèmes pour défendre son propre territoire", a déclaré De Masi au "Tagesspiegel". Les avancées "loin dans le territoire russe" n'ont de sens que "si le but de l'Ukraine est de renforcer la dynamique d'escalade". Les risques sont immenses, a déclaré le député européen. "Prenez par exemple la centrale nucléaire russe dans la région. La Russie est une puissance nucléaire et a la dominance de l'escalade."

21:50 Les autorités rapportent au moins cinq morts civils dans la région de KurskLes troupes russes luttent contre une incursion ukrainienne depuis trois jours, selon des rapports en provenance de Moscou. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes d'avancer plus avant dans la région de Kursk, a déclaré le ministère russe de la Défense. Dans le même temps, l'armée russe attaque les forces ukrainiennes qui tentent de se retirer de la région frontalière ukrainienne de Sumy. Le ministère russe de la Santé a rapporté que 66 civils, dont neuf enfants, ont été blessés depuis le début de l'incursion ukrainienne. Les autorités de la région de Kursk rapportent au moins cinq morts civils, dont deux secouristes. L'Ukraine n'a pas encore commenté l'incursion.

