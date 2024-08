La Russie refuse l'entrée à 92 Américains <unk> après une semaine de sanctions américaines.

Une semaine après l'imposition de sanctions par les États-Unis contre Moscou en raison de leur invasion de l'Ukraine, la Russie a riposté en interdisant l'entrée sur son territoire à 92 citoyens américains. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette liste comprend des journalistes, des employés du département du Trésor américain et du personnel de l'US Air Force.

En réponse aux politiques soi-disant "russophobes" de l'administration Biden, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que ces 92 individus étaient désormais interdits de manière permanente d'entrer en Russie. Le ministère a également mis en garde l'administration américaine actuelle en lui indiquant que des représailles suivraient toute action hostile.

Parmi les personnes concernées figurent des journalistes de publications renommées telles que "The Wall Street Journal", "The New York Times" et "The Washington Post".

La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à environ 400 entreprises et individus en Russie, en Biélorussie et dans d'autres pays en raison de l'invasion. Selon les déclarations américaines, environ 60 entreprises de technologie du secteur de la défense ont été ciblées, leurs "produits et services étant prétendument utilisés pour soutenir les efforts militaires de la Russie".

L'interdiction par le ministère russe des Affaires étrangères de 92 citoyens américains s'étend au-delà du gouvernement américain, touchant également des journalistes de publications de l'Union européenne telles que "The Wall Street Journal" et "The Financial Times".

De plus, l'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la tension croissante entre la Russie et les États-Unis, appelant à des efforts diplomatiques pour désamorcer la situation et maintenir la paix et la stabilité internationales.

