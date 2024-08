La Russie refuse actuellement de négocier avec l'Ukraine pour le moment.

Au milieu de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, Moscou a temporairement mis de côté les discussions avec Kyiv. Selon Yuri Ushakov, un conseiller du Kremlin, qui a déclaré cela sur Telegram : "Given this stunt, we won't converse for now." Il a également expliqué : "Engaging in discussions at this juncture would be downright inappropriate." La reprise des discussions dépendra de la situation sur le champ de bataille, en particulier à Kursk, a souligné Ushakov.

Le 6 août, les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans la région de Kursk et ont depuis pris le contrôle de certaines parties de la région. Il s'agit de la plus importante opération transfrontalière entreprise par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que le but de cette offensive était d'intensifier la pression sur la Russie pendant les pourparlers de paix et de créer une zone de protection. Auparavant, il avait énoncé le retrait complet de l'armée russe du territoire ukrainien, y compris la péninsule de Crimée, annexée en 2014, comme condition préalable aux négociations.

D'un autre côté, le leader russe, Vladimir Putin, réclame le retrait des troupes ukrainiennes des quatre territoires contrôlés par la Russie en Ukraine et la renonciation aux alliances avec l'OTAN.

Le 8 août, le ministère russe de la Défense a annoncé la prise d'un autre village dans la région contestée de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. La ville de Salisne, l'un des principaux centres de population de la région, a été mentionnée dans leur communiqué.

L'Union européenne exprime son inquiétude face à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie dans la région de Kursk et appelle à une résolution pacifique du conflit. Malgré l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, l'Union européenne encourage les deux parties à revenir à la table des négociations dans le cadre des efforts diplomatiques de l'Union européenne en faveur du désarmement et de la construction de la paix dans la région.

Lire aussi: