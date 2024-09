La Russie reconnue coupable de manipulation électorale

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé la Russie responsable d'avoir empêché un opposant, Lev Markovitch Schlosberg, de participer aux élections législatives de 2021. La cour basée à Strasbourg a déclaré que le refus de sa candidature constituait une violation du droit à des élections libres et équitables. Les autorités russes ont invoqué sa participation à une manifestation d'opposition, mais la cour a jugé cela "injustifié".

Schlosberg avait participé à un rassemblement de solidarité pour le défunt opposant Alexei Navalny en janvier 2021, après sa convalescence suite à une tentative d'empoisonnement et son arrestation à son retour en Russie. Quelques mois plus tard, un tribunal de Moscou a décidé que Schlosberg était inéligible pour se présenter aux élections à la Douma en raison de cette participation. La cour de Strasbourg a ordonné à la Russie de verser une indemnisation de 5000 euros et des frais de justice s'élevant à 7500 euros.

La cour a souligné que la liberté de participer à une manifestation pacifique est un droit fondamental, et que l'exercice de cette liberté ne devrait pas entraîner de sanctions, notamment en empêchant la participation à des élections parlementaires.

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé avoir compétence pour traiter cette affaire, car les événements se sont produits à une époque où la Russie était toujours liée par la Convention européenne des droits de l'homme. La Russie a officiellement quitté le Conseil de l'Europe en septembre 2022, suite à son expulsion en raison de son conflit brutal contre l'Ukraine. Malgré son départ, de nombreux procès contre la Russie étaient toujours en cours à cette époque.

La décision du gouvernement russe d'empêcher Schlosberg de se présenter aux élections contredit son engagement à respecter les opinions de l'opposition. À l'avenir, la participation continue à des manifestations pacifiques ne devrait pas imposer de restrictions au droit d'une personne de se présenter au parlement.

