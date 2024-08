- La Russie rapporte des combats en cours dans la région de Koursk

Les forces russes continuent de lutter contre une avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense à Moscou. Les autorités ont élevé l'état d'urgence existant dans la région frontalière russe avec l'Ukraine à une urgence nationale.

Les tentatives ukrainiennes de pousser profondément dans la région de Kursk ont été repoussées avec des avions et de l'artillerie, selon le rapport militaire de Moscou. Depuis le début de l'attaque ukrainienne mardi, les troupes de Kyiv ont perdu jusqu'à 945 soldats et 102 unités d'équipement blindé, dont 12 chars. De l'équipement militaire occidental a également été mentionné. Cinq véhicules de combat Stryker d'origine américaine ont été rapportés détruits.

Aucune mention n'a été faite de l'équipement allemand dans le bulletin. Les chiffres militaires russes ne peuvent pas être vérifiés par des sources indépendantes. Selon le ministère, il y a eu des combats dans plusieurs localités de la région de Kursk, y compris dans la partie occidentale de la ville de Sudja. En 24 heures, les forces ukrainiennes ont perdu 280 personnels et 27 unités d'équipement. Il n'y a pas eu de rapports officiels des pertes russes, mais des blogueurs militaires ont confirmé la mort de nombreux soldats.

Le ministère : La destruction des troupes ukrainiennes se poursuivra

Selon le ministère, la région ukrainienne voisine de Sumy a également reçu des frappes aériennes et de roquettes. "L'opération de destruction des groupes des Forces armées ukrainiennes se poursuivra", a déclaré l'agence.

En Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré en réponse à l'avancée dans la région de Kursk que la Russie ressentirait maintenant la guerre elle-même. Kyiv n'a pas encore fourni de détails sur l'attaque. L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis près de deux ans et demi et a attaqué le pays voisin à plusieurs reprises avec des drones et des missiles dans le cadre de sa campagne défensive. Une opération terrestre d'envergure par des troupes régulières, comme c'est actuellement le cas dans la région de Kursk, se produit pour la première fois.

Le conflit en cours dans la région de Kursk a suscité des préoccupations quant à une potentielle extension de la guerre au-delà des régions frontalières. Les hostilités en cours entre les forces russes et ukrainiennes ont entraîné des pertes importantes des deux côtés, la Russie faisant maintenant face à l'impact de la guerre sur son propre territoire.

