La Russie publie une déclaration sur la mort de Navalny

Même six mois après, il reste flou de savoir comment le critique du Kremlin Navalny est mort. Sa veuve reçoit un document des autorités russes indiquant que sa mort n'avait "aucune cause criminelle". La veuve de Navalny, Julia, n'est pas satisfaite de cette explication.

Six mois après la mort du critique du Kremlin Alexey Navalny dans une colonie pénitentiaire, la veuve de Navalny, Julia, a critiqué les autorités russes pour ne pas fournir d'explication convaincante de la cause du décès. Dans un document de trois pages qu'elle a reçu des enquêteurs, il était simplement indiqué que la mort de Navalny n'avait pas de "cause criminelle", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur X. Par conséquent, les enquêteurs ne voient pas de raison d'ouvrir une enquête criminelle concernant sa mort.

Navalny est devenu connu en Russie en tant que blogueur et était le critique le plus en vue du leader du Kremlin Vladimir Putin. En 2020, il a survécu à une attaque à l'agent neurotoxique et a cherché un traitement en Allemagne. À son retour en Russie début 2021, il a été arrêté et condamné à un total de 19 ans de prison, qu'il a décrit comme motivée par des raisons politiques. Navalny est mort dans des circonstances floues dans une colonie pénitentiaire de Sibérie le 16 février.

Le document publié par l'équipe de Navalny sur les réseaux sociaux attribue sa mort à "une combinaison de maladies". Diverses maladies sont listées, notamment une inflammation de la vésicule biliaire, un disque herniaire et une infection staphylococcique. Il est également indiqué que des troubles du rythme cardiaque ont entraîné sa mort. "Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ce document", a déclaré Navalny, qui continue le travail de son mari. "C'est encore une autre pitoyable tentative de dissimuler ce qui s'est passé - un meurtre." Elle a noté que un Russe sur trois avait de telles maladies, mais ne mourait pas de celles-ci.

Un proche de Navalny critique également la tentative d'explication

De plus, son mari, qui a été placé en isolement 27 fois, aurait dû être examiné de manière approfondie à son arrivée dans la colonie pénitentiaire, conformément aux règlements. Le responsable de l'opposition russe et proche de Navalny, Leonid Volkov, a également critiqué la tentative d'explication des autorités. "Depuis six mois, les enquêteurs de Poutine n'ont pas réussi à formuler leur version de ce qui s'est passé. Maintenant, ils n'ont vraiment rien trouvé", a écrit Volkov sur Telegram.

Navalny a annoncé que ses avocats déposeraient un appel et demanderaient la libération de tous les documents médicaux et l'ouverture d'une enquête criminelle. De plus, l'équipe de Navalny poursuivra ses propres investigations sur les circonstances de la mort de son mari.

Malgré les autorités russes affirmant que la mort de Navalny n'avait pas de "cause criminelle", l'Union européenne a exprimé des préoccupations quant à la transparence et à l'intégrité de l'enquête, appelant à une enquête indépendante. En réponse au manque de clarté autour de la mort de Navalny, l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions à plusieurs officiels russes, citant des violations des droits de l'homme et la condamnation motivée par des raisons politiques de Navalny.

