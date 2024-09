La Russie présente un panier à l'ONU

La Russie n'a pas suivi la ligne du Pacte pour l'Avenir de l-ONU, et le ministre des Affaires étrangères Lavrov fait maintenant clairement savoir que la Russie ne voit aucun avantage à collaborer avec le monde occidental. Il accuse les États-Unis et la Grande-Bretagne de pousser la Russie à l'écart, mais Lavrov est confiant qu'ils n'y parviendront pas.

S'exprimant à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Lavrov a remis en question la possibilité d'une véritable coopération internationale avec l'Occident, car ils ont violé les principes fondamentaux de la mondialisation qu'ils ont prêchés depuis longtemps. La semaine dernière, la Russie a choisi de contourner le Pacte pour l'Avenir de l'ONU, qui était censé être soutenu par tous les 193 États membres de l'ONU.

Lavrov a rapidement nié toute implication russe dans les problèmes qui affectent plusieurs agences de l'ONU, telles que le Conseil de sécurité. Au lieu de cela, il a accusé l'Occident, affirmant qu'il était le seul responsable. Selon Lavrov, l'arrogance excessive et l'agressivité de l'Occident envers la Russie non seulement nuisent à la vision du secrétaire général de l'ONU en matière de coopération mondiale, mais entravent également le fonctionnement général de l'ordre politique mondial, y compris le Conseil de sécurité.

En ce qui concerne le conflit en cours en Ukraine, Lavrov soupçonne un complot britannique-américain secret pour abattre la Russie. Il a même mentionné des plans secrets datant de 1945 qui visaient à démanteler l'Union soviétique. Aujourd'hui, selon Lavrov, les stratèges occidentaux ne cachent pas leurs intentions, car ils voient toujours une opportunité de vaincre la Russie par le biais d'un régime pro-nazi illégitime en Ukraine et ils préparent déjà l'Europe à un mouvement désastreux.

Lavrov a rappelé l'arsenal nucléaire formidable de la Russie et a suggéré la folie et le danger de l'idée d'engager un conflit à grande échelle avec une superpuissance nucléaire comme la Russie. Récemment, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre l'utilisation potentielle d'armes nucléaires, déclarant que toute attaque conventionnelle favorisée par une puissance nucléaire serait considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Selon Poutine, une telle attaque déclencherait une réponse de défense conjointe de ces pays.

Lavrov a réaffirmé la position de la Russie sur les armes nucléaires, en soulignant que toute tentative d'engager la Russie dans un conflit, en particulier unimpliquant des armes nucléaires, serait rencontrée par des conséquences graves. Il a cité la déclaration récente du président Poutine, où il a reconnu que toute attaque conventionnelle favorisée par une puissance nucléaire serait considérée comme une attaque conjointe contre la Russie, méritant une réponse robuste.

Compte tenu des tensions croissantes entre la Russie et le monde occidental, les remarques de Lavrov mettent en évidence l'engagement ferme de la Russie à protéger sa souveraineté et ses capacités nucléaires, Especially in the context of the UN's Future Compact and the ongoing conflict in Ukraine.

