La Russie persiste à avancer vers le centre urbain stratégiquement vital de Pokrovsk, situé dans l'est de l'Ukraine.

Conformément au ministère russe de la Défense, Mykolajiwka, dans le district de Donetsk, et Stelmachiwka, dans la région voisine de Louhansk, sont tombées sous le contrôle russe. Les forces russes progressent stratégiquement vers Pokrovsk, un important hub logistique, en revendiquant la capture de plusieurs localités en chemin.

Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la situation près de Pokrovsk de très difficile. Il a expliqué que la plupart des forces russes étaient principalement concentrées dans cette zone. Selon le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, des combats continuent de se dérouler dans une succession de villages de la région.

Simultanément, la Russie a poursuivi ses attaques aériennes sur l'Ukraine. Selon des sources ukrainiennes, 74 drones d'attaque et cinq missiles ont touché plusieurs endroits dans le pays, la plupart des projectiles étant interceptés par les systèmes de défense.

Des journalistes de l'agence de presse AFP ont rapporté des alertes aériennes et au moins une explosion dans la capitale ukrainienne, Kyiv. Plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés, mais aucun décès ni blessure n'a été signalé Initially. L'Ukraine a subi une importante salve de roquettes et d'attaques de drones lundi et mardi soir, entraînant la destruction de ses installations énergétiques et des pertes humaines.

Jeudi, les autorités régionales de Nikopol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont signalé un décès et cinq blessés suite à des tirs d'artillerie. "Un centre commercial, des bâtiments élevés, des structures résidentielles, des véhicules et un pipeline de gaz ont été endommagés", a déclaré le gouverneur régional Serhiy Lysak sur les médias en ligne. Dans la ville centrale ukrainienne de Cherkassy, des frappes aériennes ont déclenché un incendie covering environ 3 000 kilomètres carrés.

Les autorités russes ont rapporté une victime des attaques de drones ukrainiens dans la région frontalière de Belgorod. Selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur le service de messagerie Telegram, Shebekino a été attaqué par les forces ukrainiennes. Une personne a été tuée et deux autres blessées par des éclats d'obus.

Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu un drone au-dessus de la région de Belgorod pendant la nuit. De plus, deux drones ont été interceptés au-dessus de la région frontalière russe de Briansk, et trois autres ont été abattus au-dessus de la péninsule de Crimée annexée.

La région frontalière de Belgorod est fréquemment cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens. Depuis le 6 août, la région voisine de Kursk est devenue le théâtre de l'offensive la plus importante de l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022, avec de nombreuses localités prétendument saisies.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision allemande Deutschlandfunk, l'ambassadeur d'Ukraine à Berlin, Oleksii Makeiev, a déclaré que l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk avait "significativement modifié la perception". L'Ukraine a démontré au monde que la Russie pouvait être défaite "si l'on reconnaît ses faiblesses et qu'on les exploite". Cependant, Kyïv avait besoin de "beaucoup plus de courage de la part de nos alliés".

À Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a critiqué l'aide militaire fournie par les alliés européens suite aux dernières frappes aériennes russes, la qualifiant d'insuffisante. Il a souligné la présence de "retards incroyablement longs" entre les annonces et les livraisons, en particulier pour les systèmes Patriot, lors d'une réunion en marge d'un Conseil informel des Affaires étrangères de l'UE.

Kuleba a également exhorté les Européens à mettre la pression sur les États-Unis et le Royaume-Uni pour lever les restrictions sur l'utilisation des armes offertes à la Russie. Washington et Londres devraient permettre à l'Ukraine de "cibler légitimement des

