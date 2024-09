La Russie organise cette année les plus grands exercices navals annuels

Les forces navales de Russie ont lancé l'exercice massif baptisé "Océan-2024", qui se déroule dans divers eaux à travers le pays, le plus grand du monde en termes de superficie. Cet exercice militaire, prévu jusqu'au 16 septembre, mobilisera plus de 400 navires et sous-marins, ainsi que plus de 90 000 soldats de différentes unités marines, selon le ministère russe de la Défense.

Ces exercices auront lieu dans l'océan Pacifique et l'océan Arctique, la mer Baltique, la mer Caspienne et la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une présence dans la ville syrienne de Tartous. Cette année, la plus grande session d'entraînement naval sert de message fort à l'Occident au milieu de la tension croissante suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Russie considère l'OTAN, une alliance dont les membres soutiennent militairement l'Ukraine, comme une menace potentielle. L'objectif ultime est d'évaluer la capacité des différents commandants navals à gérer plusieurs formations de combat. Plus de 120 avions et hélicoptères, ainsi que près de 7 000 équipements, participeront à cet exercice, selon les rapports du ministère.

Implication des agences de sécurité intérieures

L'utilisation d'armes de précision avancées et d'équipements militaires pour cibler des opportunités stratégiques et des fortifications ennemies sera également pratiquée lors des exercices. La coordination avec les troupes des alliés est également prévue. Des personnels de sécurité supplémentaires de divers organismes, tels que le ministère de l'Intérieur, le service de sécurité fédérale (FSB) et la Garde nationale russe, seront également présents lors de l'événement.

L'histoire des exercices "Océan" remonte à une époque où ils étaient les plus importants pour tester la préparation au combat de la marine de l'Union soviétique, en raison de ses nombreux points d'accès aux océans du monde.

