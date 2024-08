- La Russie ordonne l' évacuation de la région frontalière de Belgorod.

À la suite de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, la Russie a ordonné l'évacuation de certaines parties de la région voisine de Belgorod. "Il y a des activités hostiles à la frontière du district de Krasnojaruschski", a déclaré le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov dans une vidéo sur le service en ligne Telegram. "Pour la santé et la sécurité de notre population", les gens sont déplacés vers "des endroits plus sûrs". Selon les chiffres officiels, environ 14 000 personnes vivent dans le district.

Une douzaine de drones ukrainiens abattus

Les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière pour entrer dans la région russe de Kursk à partir du début août et ont avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Selon les rapports de Kyiv, des milliers de soldats ukrainiens sont impliqués dans l'offensive.

La défense aérienne russe a abattu onze drones ukrainiens approchant des cibles dans la région de Kursk, selon le ministère de la Défense. Des drones ont également été interceptés dans les régions de Belgorod et de deux dans la région de Voronezh.

L'Ukraine riposte dans la région frontalière de Belgorod

La région de Belgorod, qui borde Kursk, est régulièrement cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiennes, qui sont menées en riposte aux attaques du côté russe. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, des évacuations ont été ordonnées plusieurs fois dans cette région.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, en particulier dans les régions frontalières de Kursk et de Belgorod. Malgré les évacuations russes en raison d'activités hostiles, l'Ukraine continue de riposter avec des attaques aériennes et de drones dans la région de Belgorod.

Lire aussi: