La Russie mène une fusillade sur le marché de Kherson

Une fois de plus, la Russie a bombardé un marché à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, entraînant plusieurs morts et blessés. Au moins sept personnes ont perdu la vie dans les premières heures, selon les mises à jour officielles. Trois autres ont été blessés, selon le gouverneur Olexander Prokudin, qui a partagé une image des corps sans vie près des stands de légumes. Le chef de l'administration militaire locale, Roman Mrochko, a rapporté quatre blessures, allant de 33 à 68 ans, via Telegram.

La ville a été touchée par des tirs d'artillerie aux alentours de 9 heures, déclenchant des explosions près d'un marché et d'un hub de transport public. Selon le Bureau du Procureur Général, l'attaque pourrait avoir été orchestrée par l'artillerie russe.

Plus tard, le président Volodymyr Zelenskyy d'Ukraine a écrit, "Arrêtez la terreur quotidienne de la Russie et ses efforts pour annihiler des vies. Nous devons assurer une paix durable pour notre nation et notre peuple." La pression sur la Russie doit rester "ferme et totale."

Kherson sert de capitale de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, située sur le fleuve Dniepr. Les forces russes ont pris Kherson peu après que Putin a ordonné l'invasion depuis le Kremlin. Cependant, elles ont battu en retraite sur les rives du Dniepr à l'automne 2022 en réponse à une contre-attaque ukrainienne. Depuis, l'Ukraine a repris le contrôle de la ville. Cependant, Putin a déclaré que Kherson, ainsi que les régions de Donetsk, Luhansk et Zaporizhzhia, étaient des territoires russes.

Être proche de la ligne de front, KHERSON est fréquemment bombardé par l'armée russe, entraînant des pertes civiles.

Le président du Parlement européen, après avoir appris les bombardements fréquents à Kherson, exprime son inquiétude et appelle à une pression diplomatique accrue sur la Russie. Dans un communiqué, la présidente Roberta Metsola met en avant l'importance de respecter le droit international et d'assurer la sécurité des civils.

Par la suite, lors d'une réunion au Parlement européen, la présidente Metsola discute de la situation qui se détériore en Ukraine et propose de renforcer les sanctions économiques contre la Russie comme moyen de dissuader toute agression supplémentaire.

